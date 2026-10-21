"RSCA Files" : les révélations en coulisses sur la chute d'Anderlecht depuis dix ans

Cela devait être le début d’une nouvelle ère couronnée de succès, mais la reprise par Marc Coucke a marqué pour Anderlecht le coup d’envoi d’une décennie particulièrement mouvementée. Entraîneurs et directeurs sportifs se sont succédé, les présidents ont changé de rôle et le club a perdu une partie de son rayonnement d’antan.

Dans RSCA Files, le journaliste du Nieuwsblad Jürgen Geril reconstitue comment on en est arrivé là. “Tous ceux qui se sont lancés dans l’aventure l’ont fait avec les meilleures intentions. Mais à un certain moment, ils se sont tous heurtés à un mur.”

Geril suit Anderlecht de près depuis vingt ans. Il était aux premières loges lors de moments importants et a parlé, au fil des ans, avec les personnes qui ont déterminé la politique du club. Dans son livre, il revient sur la période qui a suivi la reprise par Coucke, en s’intéressant particulièrement aux décisions et aux rapports de force en coulisses.

“C’est incroyable tout ce qui s’est passé durant ces dix années”, nous explique-t-il. "Tout le monde était convaincu de pouvoir appliquer ses propres méthodes et de les voir réussir. Au final, tout s’est déroulé autrement".

De la vente du club à la succession des décideurs

L’histoire débute avec le départ d’Herman Van Holsbeeck et la recherche d’un nouveau propriétaire. La question de savoir pourquoi Anderlecht n’est finalement pas tombé entre les mains de Paul Gheysens, qui avait formulé l’offre la plus élevée, est également abordée. Vient ensuite la succession des dirigeants, présidents, entraîneurs et directeurs sportifs qui voulaient tous laisser leur empreinte sur les Mauves et Blancs.

Selon Jürgen Geril, il est important de ne pas uniquement regarder les résultats. Il veut aussi permettre au lecteur de comprendre comment les décisions ont été prises et pourquoi certains projets ont échoué. Les principaux protagonistes et plusieurs autres personnes concernées ont donc eu l’occasion de livrer leur version des faits.





“J’ai essayé d’emmener le lecteur dans le cockpit du club, pour ainsi dire : comment Anderlecht était-il dirigé ? Chaque chapitre porte le nom d’un dirigeant, d’un entraîneur ou d’un président. J’espère que le lecteur aura l’impression d’être assis à côté de cette personne et de regarder par-dessus son épaule ce qui s’est passé.”

Cela donne une image plus nuancée que les récits qui circulent depuis longtemps sur Anderlecht. L’un des chapitres les plus marquants concerne le départ de Vincent Kompany. L’entraîneur était considéré comme l’un des principaux visages du nouvel Anderlecht, mais sa collaboration avec le président Wouter Vandenhaute a fini par voler en éclats.

Le champagne est resté au frais le jour du départ de Kompany

Dans la prépublication, Geril dresse un tableau frappant des jours précédant le dernier match de championnat contre le Club de Bruges.

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La terrasse de Vandenhaute baigne dans le soleil. Le président a acheté un gâteau chez le boulanger et le champagne est au frais. Malgré la finale de Coupe perdue et les tensions avec Kompany, il a été décidé après concertation qu’Anderlecht avait intérêt à poursuivre avec Vince the Prince.

Peter Verbeke est un important défenseur de ce choix. Le CEO et directeur sportif de l’époque tente de convaincre Vandenhaute que Kompany a progressé. Avec la cellule de scouting, il constitue après la finale de Coupe un dossier comprenant notamment une analyse de données sur son évolution.

Celui-ci doit démontrer que Kompany n’est pas aussi têtu que certains le pensent. Il avait commencé avec un 4-3-3, avant de passer à un 4-2-2-2 lorsqu’il est apparu que ses ailiers n’étaient pas suffisamment productifs. Pour approfondir cette approche, il avait demandé à Verbeke des informations sur les équipes de Red Bull. Le directeur sportif l’avait mis en contact avec un assistant de Ralf Rangnick.

Le rôle des adjoints de Kompany est également évoqué. L’entraîneur n’était pas du genre à donner de longues explications aux joueurs lorsqu’ils se retrouvaient sur le banc. Il laissait plutôt cette tâche à Floribert Ngalula, Rodyse Munienge et Craig Bellamy, entre autres. Selon cette reconstitution, ces amis de jeunesse n’étaient donc pas de simples membres de son entourage, mais occupaient un rôle concret dans son fonctionnement.

Kompany voulait lui aussi rester. Il rêvait de remporter un titre avec Anderlecht, mais souhaitait des accords clairs sur la manière dont il serait évalué. Il était agacé de voir les attentes changer constamment selon lui : après un succès, la barre était relevée, tandis que les doutes s’installaient rapidement après de moins bons résultats. Il était même prêt à convenir d’un total de points réaliste qui permettrait de l’évaluer objectivement à l’automne.

La discussion avec Vandenhaute, préparée par Verbeke et le bras droit de Kompany, Klaas Gaublomme, devait apaiser les tensions. Mais les choses ont pris une autre tournure sur la terrasse. Selon la reconstitution de Geril, le président s’est montré étonnamment ferme. Il estimait avoir le droit de poser des questions sur la méthode de travail et les résultats d’un entraîneur qui avait eu l’occasion de lancer sa carrière de coach sous sa présidence.

Kompany a réagi avec la même fermeté. Il a répété son message : “stay out of my kitchen”. La relation avec Verbeke s’est également tendue. Kompany s’était déjà agacé d’ingérences sportives durant les matchs, par exemple lorsque Verbeke avait indiqué que Lisandro Magallan devait faire attention à un carton rouge et qu’il vaudrait peut-être mieux le remplacer. Il était aussi contrarié que le groupe de joueurs parle des exigences financières de Kristian Arnstad. Comment cette information avait-elle atterri dans le vestiaire ?

Durant la discussion, Vandenhaute a clairement pris la défense de son directeur sportif. Selon le président, Kompany voulait davantage de pouvoir. Trois ans plus tard, il a livré sa version de l’entretien : “Soudain, Kompany a dit : ‘Wouter, je veux devenir manager selon le modèle anglais.’ Vinnie voulait davantage de compétences sportives. J’ai immédiatement répondu : ‘Nous n’allons pas faire cela.’ Je ne pensais pas que ce serait bon pour Anderlecht. C’est pourquoi nous n’avons pas continué avec Kompany.”

Geril nuance toutefois en précisant que Kompany ne se voyait pas comme quelqu’un qui voulait concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. L’ancien grand joueur possédait de solides connaissances dans les discussions technico-tactiques et prenait souvent le dessus pour cette raison, mais la répartition précise des compétences et les relations entre les différentes parties restaient des sujets sensibles.

Au final, la confrontation a poussé les deux parties à conclure qu’il valait sans doute mieux arrêter. Le champagne est resté au frais.

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La collaboration a pris fin, malgré l’intention initiale de poursuivre ensemble. Verbeke décrirait plus tard comme la plus grande déception de sa carrière le fait qu’Anderlecht n’ait pas pu conserver Kompany.

Pour Jürgen Geril, cette reconstitution illustre l’importance de regarder au-delà des déclarations officielles. “On a déjà énormément écrit sur Anderlecht et beaucoup de choses sont connues. Mais lorsqu’on s’y plonge vraiment, on obtient parfois une image bien plus nuancée que ce qui avait été raconté jusque-là. La manière dont le départ de Kompany s’est déroulé constitue, à mes yeux, un chapitre particulièrement passionnant.”

“Mon histoire à elle seule pourrait déjà remplir un livre de 500 pages”

L’auteur a rapidement compris qu’il ne serait pas simple de condenser dix années d’Anderlecht en un récit cohérent. Il s’est passé trop de choses et il y avait trop de protagonistes, chacun avec sa propre version des faits. Lors de l’un de ses entretiens, il l’a également entendu de manière très révélatrice.

“J’ai expliqué le projet à quelqu’un et il m’a demandé combien de pages cela allait représenter. Il m’a dit : ‘Rien que sur mon propre passage à Anderlecht, je pourrais écrire un livre de 500 pages.’ Je me suis alors dit : ce ne sera pas évident de donner une forme structurée à tout cela et d’en faire un grand récit unique.”

C’est précisément là que résidait le défi : Geril ne voulait pas simplement dresser une succession d’incidents, de changements d’entraîneurs et de crises au sein de la direction, mais proposer une reconstitution montrant clairement les liens entre les différents événements.

Son expérience de suiveur d’Anderlecht l’a aidé à assembler ce puzzle. Il a suivi de près les principales conférences de presse et évolutions, et a réalisé au fil des ans d’innombrables interviews et entretiens. Pour le livre, des personnes ayant joué un rôle majeur dans l’histoire récente du club ont également pu donner à nouveau, off the record, leur vision des faits.

“De nombreux livres sur Anderlecht ont été publiés par le passé, avec les histoires de succès au centre. C’est évidemment aussi de l’histoire du football. Mais ceci en est également une partie. Le club tente sans cesse de retrouver le chemin de la montée, avec de nouveaux plans et de nouvelles personnes. Pour l’instant, cela s’avère particulièrement difficile", poursuit-il.

Avant de conclure : “Vous ouvrirez peut-être de grands yeux, mais vous ressentirez aussi davantage d’empathie pour le club. Surtout si vous êtes supporter, cette histoire vous plongera encore plus profondément dans l’histoire d’Anderlecht.”

RSCA Files : dès le mardi 20 octobre en librairie, éditions Borgerhoff & Lamberigts, auteur : Jürgen Geril, 264 pages, 24,99 euros