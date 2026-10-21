Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi"

Toby Alderweireld est devenu l'un des meilleurs défenseurs belges de sa génération, mais ses premiers pas dans le football professionnel n'ont pas été simples. L'ancien Diable Rouge se souvient encore très bien d'un match face à deux véritables stars mondiales, alors qu'il était encore un jeune joueur de l'Ajax. Une expérience qui l'avait même fait douter de son avenir dans le football professionnel.

En 2008, Toby Alderweireld avait eu l'occasion d'affronter l'Inter Milan lors de l'Amsterdam Tournament. L'Ajax avait prévu deux rencontres en deux jours, permettant ainsi à plusieurs jeunes joueurs de recevoir leur chance. Pour le défenseur belge, alors adolescent, cela signifiait se retrouver face à deux stars : Zlatan Ibrahimović et Adriano.

Dans une interview accordée à FourFourTwo Alderweireld est revenu sur cette expérience particulière. Dans un premier temps, il avait été impressionné par le niveau de jeu, mais son enthousiasme avait rapidement laissé place au doute. "Après vingt minutes, je me suis dit : ce n'est pas pour moi", a reconnu l'ancien défenseur.

Ibrahimović et Adriano ont impressionné Toby Alderweireld

C'est surtout la différence physique avec les deux attaquants qui l'avait marqué. Ibrahimović et Adriano étaient alors au sommet de leur forme. Alderweireld avait rapidement compris que sa formation à l'Ajax ne l'avait pas totalement préparé à affronter des adversaires aussi puissants physiquement.

Pourtant, selon sa propre analyse, le jeune Belge n'avait pas réalisé un mauvais match. L'Ajax ne s'était d'ailleurs incliné que sur le score de 0-1. Cette confrontation lui avait surtout permis de prendre conscience des aspects de son jeu qu'il devait améliorer. "Je devais devenir plus fort", avait-il compris après cette rencontre.

Une leçon importante pour la suite de sa carrière



Cette première expérience difficile face à des stars du football mondial s'est finalement révélée précieuse. Alderweireld a ensuite réussi à s'imposer comme titulaire à l'Ajax avant de connaître de belles périodes à l'Atlético Madrid, Southampton et Tottenham. Plus tard, il est revenu en Belgique, où il a remporté le titre de champion avec l'Antwerp.