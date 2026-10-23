"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire
Photo: © photonews

Anderlecht a décroché jeudi soir une convaincante victoire 0-3 sur le terrain du Jagiellonia Białystok. Pourtant, tout le monde n’a pas été impressionné par les Mauves et Blancs en Pologne. L’ancien international Artur Wichniarek s’en est pris très durement aux défenseurs d’Anderlecht après la rencontre.

Après deux défaites, Anderlecht a rectifié le tir en Pologne. Mihajlo Cvetkovic, Marten Winkler et Jayden Onia-Seke ont repris confiance et donné un coup de boost à tout le monde en alimentant le marquoir. Si les médias locaux ont reconnu la différence de qualité entre les deux équipes, Artur Wichniarek a surtout relevé quelques lacunes chez les Mauves.

La défense garde le zéro...mais ne convainc pas tout le monde

En tant qu'ancien attaquant, celui qui est désormais consultant regardait en particulier ce qui se passait aux abords du rectangle mauve. "Ces deux défenseurs centraux d’Anderlecht sont aveugles et boiteux", a-t-il déclaré sur la chaîne polonaise Kanał Sportowy. Il faisait ainsi référence à la charnière défensive composée de Giulian Biancone et Leo Pétrot.

"Ils auraient encore marqué un but contre leur camp s’il y avait eu quelqu’un à Jagiellonia pour les mettre sous pression", a poursuivi l’ancien joueur du Lech Pozan et du Hertha Berlin. Selon lui, l’équipe polonaise a laissé passer une occasion en or d’exploiter les faiblesses d’Anderlecht.

Un avis tranché

Il n'a même pas cherché à nommer les joueurs incriminés : "Je regarde beaucoup de football, mais je ne suis pas le championnat belge. Je ne connais aucun joueur d’Anderlecht", a-t-il reconnu sans détour.

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Les critiques formulées mettent en tout cas encore un peu plus en lumière la faiblesse de l'équipe locale, incapable d'en profiter. "Jagiellonia a effectué un entraînement de course aujourd’hui", a-t-il conclu avec sarcasme. 

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