Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises
Photo: © photonews

Auteur d'un excellent début de saison avec Zulte Waregem, Anosike Ementa attire l'attention de plusieurs grands clubs belges. Mais l'attaquant danois garde la tête froide.

Anosike Ementa s'impose comme l'une des révélations de Zulte Waregem cette saison. Avec deux buts et cinq assists en neuf matchs de championnat, l'attaquant danois de 24 ans, qui mesure 2,02 mètres, aurait attiré l'attention de plusieurs grands clubs belges. Une situation qui semble le faire sourire.

"C'est vrai ? Je ne comprends pas très bien le néerlandais, donc je ne lis pas les journaux", a-t-il répondu en riant à Het Laatste Nieuws. Conscient de son profil atypique, il ajoute : "Mon rôle est différent de celui de beaucoup d'attaquants classiques. Quelqu'un de ma taille doit aussi être fort, hein".

Malgré ses belles statistiques, l'attaquant n'est pas totalement satisfait. "Ce sont de bons chiffres, mais je veux être plus présent dans la surface”, explique-t-il. "En tant qu'attaquant, c'est important de vouloir marquer des buts". Ementa ne veut pas qu'être important grâce à ses assists, mais aussi tenter plus souvent sa chance lui-même. Il garde un œil sur le collectif : "Si l'on regarde la situation dans son ensemble, toute l'équipe a bien commencé la saison".

Une disette offensive après un bon départ

Ces dernières semaines, l'efficacité d'Essevee a quelque peu baissé. Après avoir inscrit dix buts lors des cinq premiers matchs de championnat, Zulte Waregem est resté muet lors des trois rencontres suivantes. Ementa estime que son équipe n'a pas mal joué contre Charleroi, mais qu'elle a manqué de réalisme dans les moments décisifs. 'Ils ont été plus tranchants dans les moments importants et ont remporté le match".

La victoire en Coupe doit apporter une nouvelle énergie


La défaite contre la Gantoise a fait mal, reconnaît Ementa. "C'était un match que nous voulions vraiment gagner. Nous étions déçus de ne pas y être parvenus". L'ambiance dans le vestiaire est restée bonne selon le Danois, et Zulte Waregem a pu se reprendre en Coupe.

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