La RAAL l'emporte largement face à Zulte Waregem et effectue la bonne opération

La RAAL devait l'emporter face à Zulte Waregem. C'est chose faite, grâce notamment à un doublé de Nolan Gillot. Les protégés d'Edward Still remontent à la 14e place.

La Louvière a vibré ce samedi. L'Easi Arena a connu sa deuxième - large - victoire de la saison, à l'occasion de la réception de Zulte Waregem. Dans un match plutôt équilibré au niveau des occasions, pendant que l'Essevee avait un peu plus de possession, c'est surtout le réalisme de la RAAL qui a fait la différence.

Nolan Gillot a trouvé l'ouverture à la 37e minute de jeu. La deuxième réalisation déjà pour le latéral gauche. Youssoupha Mbodji a malencontreusement adressé le ballon dans les pieds d’un adversaire, permettant à Nolan Gillot de profiter pleinement de cette offrande. L’attaquant a placé le ballon avec sang-froid dans le petit filet opposé, donnant ainsi l’avantage à La Louvière.

Peu avant la pause, Mustapha Isah a même semblé doubler la mise, mais son but a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.Les locaux pouvaient ainsi rentrer au vestiaire avec ce précieux avantage.

Le doublé de Nolan Gillot

En seconde mi-temps, la RAAL allait doubler la mise, à nouveau via Nolan Gillot, peu avant avant le dernier quart d'heure. Après une perte de balle aux abords de la ligne médiane, La Louvière est parti en contre. Marius Courcoul a servi Gillot.

,Zulte Waregem essayait alors de forcer un retour mais Marley Aké a trouvé le dessus de la barre transversale. Les Flandriens seront une troisième fois par l'entremise de Leandro Rousseau. Après un centre de Gillot - décidément omniprésent - repoussé par la défense, le ballon est revenu dans les pieds de l'ancien de l'Olympic Charleroi, qui n’a eu aucun mal à conclure. La Louvière s’est ensuite encore procuré d'autres occasions d’alourdir le score, mais Gabriël a évité une addition encore plus salée pour l'Essevee.





Grâce à ce deuxième succès de la saison, La Louvière se donne un peu d'air et remonte à la 14e place. Zulte Waregem reste lui à la 10e place.