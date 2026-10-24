Date: 24/10/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Easi Arena
La RAAL l'emporte largement face à Zulte Waregem et effectue la bonne opération
Fabien Chaliaud
| Commentaire
La RAAL l'emporte largement face à Zulte Waregem et effectue la bonne opération
Photo: © photonews

La RAAL devait l'emporter face à Zulte Waregem. C'est chose faite, grâce notamment à un doublé de Nolan Gillot. Les protégés d'Edward Still remontent à la 14e place.

La Louvière a vibré ce samedi. L'Easi Arena a connu sa deuxième - large - victoire de la saison, à l'occasion de la réception de Zulte Waregem. Dans un match plutôt équilibré au niveau des occasions, pendant que l'Essevee avait un peu plus de possession, c'est surtout le réalisme de la RAAL qui a fait la différence.

Nolan Gillot a trouvé l'ouverture à la 37e minute de jeu. La deuxième réalisation déjà pour le latéral gauche. Youssoupha Mbodji a malencontreusement adressé le ballon dans les pieds d’un adversaire, permettant à Nolan Gillot de profiter pleinement de cette offrande. L’attaquant a placé le ballon avec sang-froid dans le petit filet opposé, donnant ainsi l’avantage à La Louvière.

Peu avant la pause, Mustapha Isah a même semblé doubler la mise, mais son but a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.Les locaux pouvaient ainsi rentrer au vestiaire avec ce précieux avantage.

Le doublé de Nolan Gillot

En seconde mi-temps, la RAAL allait doubler la mise, à nouveau via Nolan Gillot, peu avant avant le dernier quart d'heure. Après une perte de balle aux abords de la ligne médiane, La Louvière est parti en contre. Marius Courcoul a servi Gillot.

,Zulte Waregem essayait alors de forcer un retour mais Marley Aké a  trouvé le dessus de la barre transversale. Les Flandriens seront une troisième fois par l'entremise de Leandro Rousseau. Après un centre de Gillot - décidément omniprésent - repoussé par la défense, le ballon est revenu dans les pieds de l'ancien de l'Olympic Charleroi, qui n’a eu aucun mal à conclure. La Louvière s’est ensuite encore procuré d'autres occasions d’alourdir le score, mais Gabriël a évité une addition encore plus salée pour l'Essevee.

Grâce à ce deuxième succès de la saison, La Louvière se donne un peu d'air et remonte à la 14e place. Zulte Waregem reste lui à la 10e place.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 8.33 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Gillot Nolan ⚽ ⚽ 90' 8.66 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 15/28 (53.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Faye Wagane 90' 6.92 -
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Gourville Siad   90' 7.09 -
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 42/53 (79.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 90' 7.31 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 5/8 (62.5%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Courcoul Marius A   90' 7.68 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Wade Mame   77' 6.3 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Coulibaly Ismaila 77' 6.43 -
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Gruber Zsombor A 66' 7.41 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Isah Mustapha   77' 6.42 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Hors-jeu: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Kovacs Matyas 0'  
Filet Elias 13' 6.61 -
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Nkoa Patrick 0'  
Benaets Quentin 0'  
Boukamir Mehdi 13' 7.23 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Tajaouart Anas 13' 7.13 -
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rousseau Léandro 24' 7.51 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Radelet Theo 0'  
Okou Yllan 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.45 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 9/19 (47.4%)
Plus de stats
De Jaegere Benoit 83' 5.56 -
  • Précision des passes: 27/41 (65.9%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Lemoine Laurent 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 6.51 -
  • Précision des passes: 54/67 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mbodji Youssoupha 90' 6.98 -
  • Précision des passes: 45/56 (80.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Ujka Serxho 62' 5.47 -
  • Précision des passes: 15/24 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 90' 6.34 -
  • Précision des passes: 44/55 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ake Marley 90' 5.65 -
  • Précision des passes: 12/24 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Atrok Zalan 72' 6.0 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 62' 5.84 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ementa Anosike   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 21/32 (65.6%)
  • Passes clés: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Banc
Bostyn Louis 0'  
Mituljikic Nikola 18' 6.82 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Claes Thomas 28' 6.03 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Hedl Tobias 28' 6.28 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Panduro Tristan 0'  
Tangala Franz 0'  
Vemba Kewan 0'  
Cappelle Yannick 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 7' 6.23  
Plus de stats
Revivre RAAL La Louvière - Zulte Waregem

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 16:00 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved