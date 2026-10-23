Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?
Deviens fan de Standard! 2556

Lucien D'Onofrio "revient" au Standard de Liège en récupérant une petite part du club. Un retour symbolique qui ne change rien à la direction actuelle.

Le Standard de Liège cherche à consolider son avenir financier. Giacomo Angelini, qui dirige le club, poursuit ses démarches pour attirer un nouvel investisseur. Lucien D'Onofrio, ancien dirigeant des Rouches, fait un retour discret dans l'actionnariat du club.

Les actions de Robert Lesman

Selon les informations de La Dernière Heure, D'Onofrio aurait récupéré les actions que détenait Robert Lesman, un homme d'affaires bruxellois dont il est proche. Ce mouvement lui permettrait de retrouver une petite place dans l'actionnariat du Standard, plusieurs années après son départ du club. Pas d'un retour à la direction.

La participation concernée est très faible. Plus de 99 % des actions du Standard appartiennent à la holding SDL d'Angelini, qui doit finaliser leur rachat auprès d'A-CAP dans les prochaines années.

Aucun changement à la tête du Standard

Angelini garde les commandes et reste seul maître des décisions importantes. Il avait rencontré Lucien D'Onofrio au début de l'année. Pour l'instant, rien n'indique que cette acquisition d'actions débouchera sur un rôle plus important de l'ancien dirigeant au sein du club liégeois.


D'Onofrio est associé aux deux titres de champion remportés par le Standard en 2008 et 2009. Son retour, même symbolique, pourrait rappeler de bons souvenirs aux supporters liégeois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

11:20
"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

11:00
Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

10:40
"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

10:20
"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

10:00
Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

09:00
"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

08:30
"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

08:03
Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

07:40
Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

06:30
Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

07:00
Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

23:38
4
Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

23:20
Superbe performance de Saint-Trond qui enchaîne à l'extérieur en Conference League !

Superbe performance de Saint-Trond qui enchaîne à l'extérieur en Conference League !

23:03
Giulian Biancone a métamorphosé Anderlecht : "On doit commencer nos matchs comme des fous furieux"

Giulian Biancone a métamorphosé Anderlecht : "On doit commencer nos matchs comme des fous furieux"

05:00
Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok

Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok

22:54
1
Stijn Stijnen intègre une légende belge à sa cellule sportive

Stijn Stijnen intègre une légende belge à sa cellule sportive

22:35
"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

22:22
🎥 Le but opportuniste de Mihajlo Cvetkovic pour mettre Anderlecht sur du velours

🎥 Le but opportuniste de Mihajlo Cvetkovic pour mettre Anderlecht sur du velours

21:57
Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition

Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition

21:40
Après Tresoldi, un autre Brugeois dans l'équipe-type de la semaine en Champions League

Après Tresoldi, un autre Brugeois dans l'équipe-type de la semaine en Champions League

21:20
Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, envoie un message clair à Nicolò Tresoldi !

Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, envoie un message clair à Nicolò Tresoldi !

21:00
Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva

Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva

20:45
Bruges est bien parti pour gagner plus que la saison dernière en Ligue des champions

Bruges est bien parti pour gagner plus que la saison dernière en Ligue des champions

20:25
Une punition ? Un changement notable dans le 11 d'Anderlecht à Bialystok, mais peu de tournante

Une punition ? Un changement notable dans le 11 d'Anderlecht à Bialystok, mais peu de tournante

20:12
La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup

La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup

19:49
3
Kevin De Bruyne pourrait voir son prochain match avec Naples reporté pour une raison surprenante

Kevin De Bruyne pourrait voir son prochain match avec Naples reporté pour une raison surprenante

19:40
Il y aura un invité de choix à Bialystok pour soutenir le RSC Anderlecht !

Il y aura un invité de choix à Bialystok pour soutenir le RSC Anderlecht !

19:20
"Nous abordons donc ce match avec confiance" : Thibaut Courtois prévient le FC Barcelone avant le Clasico

"Nous abordons donc ce match avec confiance" : Thibaut Courtois prévient le FC Barcelone avant le Clasico

19:00
Le football polonais s'inspire de la Belgique : "Un excellent exemple de succès" Interview

Le football polonais s'inspire de la Belgique : "Un excellent exemple de succès"

18:40
Anderlecht a laissé passer un joueur devenu une star mondiale

Anderlecht a laissé passer un joueur devenu une star mondiale

18:00
Voici le onze de l'Union Saint-Gilloise face à l'Hapoel Beer Sheva

Voici le onze de l'Union Saint-Gilloise face à l'Hapoel Beer Sheva

18:13
Défaite douloureuse pour Milan et ses Belges, victoire pour Lukebakio décisif avec Benfica

Défaite douloureuse pour Milan et ses Belges, victoire pour Lukebakio décisif avec Benfica

00:05
À en croire les statistiques, Bruges peut nourrir de grandes ambitions en Ligue des champions

À en croire les statistiques, Bruges peut nourrir de grandes ambitions en Ligue des champions

17:40
"Je regrette d'avoir joué pour l'Allemagne" : un ancien international allemand regrette son choix de sélection

"Je regrette d'avoir joué pour l'Allemagne" : un ancien international allemand regrette son choix de sélection

17:20
Bruges a-t-il la recette contre les clubs français ? "Personne ne pensait qu'on gagnerait 3-0 après la pause"

Bruges a-t-il la recette contre les clubs français ? "Personne ne pensait qu'on gagnerait 3-0 après la pause"

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 20:45 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok 051961rouche 051961rouche a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" den strep den strep a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Davgn Davgn a propos de Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il sait de quoi il parle : Guillaume Gillet prévient le Club de Bruges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved