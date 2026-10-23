Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

Lucien D'Onofrio "revient" au Standard de Liège en récupérant une petite part du club. Un retour symbolique qui ne change rien à la direction actuelle.

Le Standard de Liège cherche à consolider son avenir financier. Giacomo Angelini, qui dirige le club, poursuit ses démarches pour attirer un nouvel investisseur. Lucien D'Onofrio, ancien dirigeant des Rouches, fait un retour discret dans l'actionnariat du club.

Les actions de Robert Lesman

Selon les informations de La Dernière Heure, D'Onofrio aurait récupéré les actions que détenait Robert Lesman, un homme d'affaires bruxellois dont il est proche. Ce mouvement lui permettrait de retrouver une petite place dans l'actionnariat du Standard, plusieurs années après son départ du club. Pas d'un retour à la direction.

La participation concernée est très faible. Plus de 99 % des actions du Standard appartiennent à la holding SDL d'Angelini, qui doit finaliser leur rachat auprès d'A-CAP dans les prochaines années.

Aucun changement à la tête du Standard

Angelini garde les commandes et reste seul maître des décisions importantes. Il avait rencontré Lucien D'Onofrio au début de l'année. Pour l'instant, rien n'indique que cette acquisition d'actions débouchera sur un rôle plus important de l'ancien dirigeant au sein du club liégeois.



D'Onofrio est associé aux deux titres de champion remportés par le Standard en 2008 et 2009. Son retour, même symbolique, pourrait rappeler de bons souvenirs aux supporters liégeois.