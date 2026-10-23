Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Alexander Blessin ne veut pas vivre une deuxième relégation consécutive en Allemagne. Et pour cela, il va falloir se ressaisir : arrivé il y a peu au Borussia Monchengladbach, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est à la tête d'une équipe en total manque de confiance.

Entre Karel Geraerts et Sébastien Pocognoli, Alexander Blessin fait partie de ces entraîneurs qui ne sont restés qu'une saison à l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur allemand se sentait comme chez lui au Parc Duden mais avait fait le choix de continuer sa carrière en Allemagne pour rester au chevet de sa femme.

Cette dernière a été victime d'un infarctus de la moelle épinière (une forme d'accident vasculaire) peu après le retour de son mari en Belgique, lui occasionnant l'immobilisation de ses membres inférieurs. L'ancien entraîneur d'Ostende avait même pensé à démissionner mais était finalement resté jusqu'en fin de saison.

Mönchengladbach après Sankt Pauli

Il s'était alors recasé à Sankt Pauli, un club historique effectuant son retour en Bundesliga. Si la première saison - aussi difficile ait-elle été - s'est achevée par le maintien, il n'en a pas été de même de la seconde. Malgré un jeu bien huilé et un quart de finale en Coupe, Sankt Pauli a été relégué.

La direction a conservé sa confiance en Blessin jusqu'au bout. Mais il n'a pas accompagné l'équipe en deuxième division, préférant faire un pas de côté. Le voici désormais entraîneur du Borussia Mönchengladbach.

Blessin en mission commando

Les Fohlen sont en mauvaise posture : toujours pas le moindre point pris en Bundesliga. Blessin a déjà dirigé deux de leurs matchs, avec du mieux à la clé contre Hoffenheim (défaite 2-1) et Cologne (même résultat). Mais toujours pas de quoi lancer la saison de l'équipe.





Ce soir, le Borussia joue contre Stuttgart. La pression est grande, Blessin poussera en tout cas ses joueurs jusqu'au bout. Le week-end dernier, on l'a ainsi vu réunir ses joueurs dans le rond central et harenguer ses troupes avec une hargne remarquable. Le grand soir est-il arrivé ?