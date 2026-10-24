🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

Cristiano Ronaldo n'a plus beaucoup d'objectifs dans sa carrière. À 41 ans, il a presque tout gagné, à part une Coupe du Monde qui paraît désormais hors de portée. Son but ultime, cependant, se rapproche : le cap des 1000 buts en carrière.

Un cap que l'on pensait inaccessible, atteint selon la légende par Pelé qui a toutefois dû mettre bout à bout des buts inscrits dans des matchs à très peu d'enjeu, voire même des matchs non-officiels pour y parvenir. Officiellement, Pelé n'a inscrit que 762 buts dans sa carrière.

Deux hommes sont encore en course pour atteindre les 1000 buts en carrière : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et si Messi, à 39 buts, semble loin du compte avec 936 buts, Cristiano Ronaldo semble bien capable d'aller au bout. Le Portugais a inscrit ce vendredi son 982e but en carrière (clubs et sélection confondus).

Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à 18 buts des 1000

Mais ce but ne restera peut-être pas dans l'histoire comme le plus glorieux du lot, s'il est même comptabilisé tout court. Sur un coup-franc venu de la droite et brossé par son compatriote Joao Felix, Cristiano Ronaldo a ainsi trompé le gardien d'Al-Faisaly, inscrivant le 2e but d'Al-Nassr (victoire 3-1). Mais les images semblent montrer que c'est un joueur d'Al-Faisaly qui touche le ballon.

كريستيانو رونالدو يسجّل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم، ويضيف الهدف الثاني في المواجهة 🔥⚽ #الفيصلي_النصر https://t.co/HOulIOPTcz — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 23, 2026

Qu'à cela ne tienne : jusqu'à preuve du contraire (ou décision de la ligue saoudienne, dont on doute qu'elle s'oppose au quintuple Ballon d'Or), ce but est bel et bien le 982e de Ronaldo, et son 6e cette saison avc Al-Nassr. Plus que 18 et CR7 sera devenu le premier joueur de l'histoire à (officiellement) inscrire 1000 buts dans sa carrière.





Reste à savoir si Lionel Messi, qui a pris sa retraite internationale mais pas encore annoncé quand il arrêterait en club, continuera assez longtemps pour, là aussi, aller voler la vedette à son éternel rival... mais Cristiano Ronaldo restera à jamais le premier.