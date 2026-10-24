Bientôt sa première titularisation de 2026 ? Leander Dendoncker refait surface en Coupe d'Europe

Leander Dendoncker est désormais actif à l'Hajduk Split. Il y retrouve un peu de temps de jeu après sa saison compliquée au Real Oviedo.

En Espagne, Dendoncker n'a pas eu la vie facile : il a perdu sa place en deuxième partie d'exercice (pas la moindre titularisation en 2026) et son équipe d'Oviedo a terminé dernière de Liga. Il n'était donc plus de la partie cette saison.

Un nouveau chapitre en Croatie

Au début du mois de septembre, l'ancien Diable Rouge s'est recasé à l'Hajduk Split. Et ce, avec la perspective de disputer la Conférence League. Mais avant de penser à cela, il fallait se retaper physiquement.

🎙️ Gonzalo Garcia on Leander Dendoncker: "We expected him to have some difficulties, but he's now trained for a full week. He needs time, and we'll see how he feels. He has a strong mentality and wants to play and help, but we need to see how he feels." https://t.co/nnOFTXghlC — Croatian Football  (@CroatiaFooty) October 9, 2026

En cruel manque de rythme, il n'a pas été en mesure d'entrer en action lors de son premier mois en Croatie. "Nous nous attendions à ce qu'il rencontre quelques difficultés. Il a besoin de temps, et nous verrons comment il se sent. Il a une mentalité forte et veut jouer et aider, mais nous devons voir comment il se sent", déclarait son entraîneur Gonzalo Garcia il y a deux semaines.

Leander Dendoncker a faim

Depuis, les nouvelles sont bonnes : Dendoncker a effectué ses débuts dans la foulée et est monté au jeu lors des quatre derniers matchs de son équipe.





Pas encore de titularisation, mais l'ancien Anderlechtois est au moins dans une équipe qui tourne bien : elle est en tête du championnat croate et a réalisé un joli six sur six en Conférence League, battant notamment l'Ajax.

