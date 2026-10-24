Bientôt sa première titularisation de 2026 ? Leander Dendoncker refait surface en Coupe d'Europe

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Bientôt sa première titularisation de 2026 ? Leander Dendoncker refait surface en Coupe d'Europe
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4390

Leander Dendoncker est désormais actif à l'Hajduk Split. Il y retrouve un peu de temps de jeu après sa saison compliquée au Real Oviedo.

En Espagne, Dendoncker n'a pas eu la vie facile : il a perdu sa place en deuxième partie d'exercice (pas la moindre titularisation en 2026) et son équipe d'Oviedo a terminé dernière de Liga. Il n'était donc plus de la partie cette saison.

Un nouveau chapitre en Croatie

Au début du mois de septembre, l'ancien Diable Rouge s'est recasé à l'Hajduk Split. Et ce, avec la perspective de disputer la Conférence League. Mais avant de penser à cela, il fallait se retaper physiquement.

En cruel manque de rythme, il n'a pas été en mesure d'entrer en action lors de son premier mois en Croatie. "Nous nous attendions à ce qu'il rencontre quelques difficultés. Il a besoin de temps, et nous verrons comment il se sent. Il a une mentalité forte et veut jouer et aider, mais nous devons voir comment il se sent", déclarait son entraîneur Gonzalo Garcia il y a deux semaines.

Leander Dendoncker a faim

Depuis, les nouvelles sont bonnes : Dendoncker a effectué ses débuts dans la foulée et est monté au jeu lors des quatre derniers matchs de son équipe.

Pas encore de titularisation, mais l'ancien Anderlechtois est au moins dans une équipe qui tourne bien : elle est en tête du championnat croate et a réalisé un joli six sur six en Conférence League, battant notamment l'Ajax. 
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Leander Dendoncker

Plus de news

Un ancien entraîneur du Standard aurait pu reprendre Mons : "Oui, j'ai discuté avec eux"

Un ancien entraîneur du Standard aurait pu reprendre Mons : "Oui, j'ai discuté avec eux"

16:00
Exclusif : l'un des joueurs belges sans contrat les plus en vue s'entraîne avec le RFC Liège

Exclusif : l'un des joueurs belges sans contrat les plus en vue s'entraîne avec le RFC Liège

15:40
Rik De Mil répond aux critiques des analystes : "C'était un choix logique selon moi"

Rik De Mil répond aux critiques des analystes : "C'était un choix logique selon moi"

13:00
Tournée générale pour les 5000 premiers : un groupe de supporters va être gâté ce week-end

Tournée générale pour les 5000 premiers : un groupe de supporters va être gâté ce week-end

15:00
À ne pas prendre à la légère : pourquoi un virus peut être si dangereux pour Vincent Kompany

À ne pas prendre à la légère : pourquoi un virus peut être si dangereux pour Vincent Kompany

14:40
Un match très spécial pour Adnane Abid : comment Genk marche sur les plates-bandes du Standard

Un match très spécial pour Adnane Abid : comment Genk marche sur les plates-bandes du Standard

14:20
Sven Kums révèle le rôle qu'il a joué dans l'arrivée de Christian Burgess à La Gantoise

Sven Kums révèle le rôle qu'il a joué dans l'arrivée de Christian Burgess à La Gantoise

12:00
Franky Van der Elst dresse des louanges à un entraîneur de Jupiler Pro League

Franky Van der Elst dresse des louanges à un entraîneur de Jupiler Pro League

14:00
L'un des prodiges du championnat testé dans un nouveau rôle : "Si le coach a besoin de moi à ce poste..."

L'un des prodiges du championnat testé dans un nouveau rôle : "Si le coach a besoin de moi à ce poste..."

13:40
Un grand talent binational y figure : la fédération lance une toute nouvelle équipe nationale !

Un grand talent binational y figure : la fédération lance une toute nouvelle équipe nationale !

13:20
Daan Heymans (KRC Genk) trouve les mots justes après des mois difficiles

Daan Heymans (KRC Genk) trouve les mots justes après des mois difficiles

12:30
Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

10:00
La plus grande différence par rapport à l'Anderlecht d'il y a dix ans ? Une légende du club ne s'y trompe pas

La plus grande différence par rapport à l'Anderlecht d'il y a dix ans ? Une légende du club ne s'y trompe pas

07:40
Charles De Ketelaere vivement critiqué par une figure du football italien

Charles De Ketelaere vivement critiqué par une figure du football italien

11:40
Timmy Simons aurait pu coacher un autre club de D1A : "J'ai été en discussions deux fois"

Timmy Simons aurait pu coacher un autre club de D1A : "J'ai été en discussions deux fois"

11:20
Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"

Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"

11:00
Le Bayern Munich donne des nouvelles de Vincent Kompany en conférence de presse ce samedi

Le Bayern Munich donne des nouvelles de Vincent Kompany en conférence de presse ce samedi

10:44
🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

10:20
Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

09:30
Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"

Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"

09:00
Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

08:30
Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"

Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"

08:00
"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

07:20
Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

07:00
La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

06:40
À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi" Interview

À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"

06:00
Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

06:20
Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

21:40
Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

23:20
Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

23:00
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
3
Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

22:40
Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

22:20
Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

22:00
Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

21:20
Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai Rem KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 16:00 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 18:15 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 20:45 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire El Malvario El Malvario a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved