Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"

Dante Vanzeir n'a plus été appelé en équipe nationale depuis mars 2022, et sa seule cap date de 2021. Désormais au Cercle de Bruges, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise sait qu'il a peu de chances de retrouver les Diables Rouges, mais cela ne l'empêche pas d'y croire.

La carrière de Dante Vanzeir n'a pas suivi la courbe que beaucoup imaginaient. Après son explosion à l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant formé au KRC Genk a décidé de traverser l'Atlantique pour les NY Red Bulls, avant de revenir en Belgique en janvier 2025.

À 28 ans, Vanzeir évolue désormais en prêt au Cercle de Bruges depuis janvier 2026, et tente de remettre sa carrière sur de bons rails. Après avoir inscrit 48 buts en 91 avec matchs avec l'Union à l'époque, il peine à retrouver le même rythme (3 buts et 5 assists en 22 matchs avec les Groen & Zwart).

Dante Vanzeir rêve encore des Diables Rouges

"Mes 6 premiers mois de la saison passée à Gand étaient dramatiques, et je voulais absolument retrouver un contexte familial comme à l'Union. Il fallait que je me retrouve, en tant qu'homme comme sur le terrain, car j'avais perdu le plaisir de jouer au football", reconnaît-il dans Het Belang van Limburg.

Mais l'ex-Unioniste n'abandonne pas ses rêves pour autant. Lui qui avait à l'époque été sélectionné par Domenico Tedesco en équipe nationale garde cette ambition dans un coin de sa tête, même s'il est conscient que ce sera difficile de la réaliser.



"Je continuerai de me battre pour redevenir le Vanzeir d'autrefois. Les chances sont minces pour que je redevienne Diable Rouge, je suis réaliste à ce sujet. Mais ce rêve me maintient motivé", conclut Dante Vanzeir.