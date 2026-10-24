Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"
Photo: © photonews

Dante Vanzeir n'a plus été appelé en équipe nationale depuis mars 2022, et sa seule cap date de 2021. Désormais au Cercle de Bruges, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise sait qu'il a peu de chances de retrouver les Diables Rouges, mais cela ne l'empêche pas d'y croire.

La carrière de Dante Vanzeir n'a pas suivi la courbe que beaucoup imaginaient. Après son explosion à l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant formé au KRC Genk a décidé de traverser l'Atlantique pour les NY Red Bulls, avant de revenir en Belgique en janvier 2025.

À 28 ans, Vanzeir évolue désormais en prêt au Cercle de Bruges depuis janvier 2026, et tente de remettre sa carrière sur de bons rails. Après avoir inscrit 48 buts en 91 avec matchs avec l'Union à l'époque, il peine à retrouver le même rythme (3 buts et 5 assists en 22 matchs avec les Groen & Zwart).

Dante Vanzeir rêve encore des Diables Rouges 

"Mes 6 premiers mois de la saison passée à Gand étaient dramatiques, et je voulais absolument retrouver un contexte familial comme à l'Union. Il fallait que je me retrouve, en tant qu'homme comme sur le terrain, car j'avais perdu le plaisir de jouer au football", reconnaît-il dans Het Belang van Limburg.

Mais l'ex-Unioniste n'abandonne pas ses rêves pour autant. Lui qui avait à l'époque été sélectionné par Domenico Tedesco en équipe nationale garde cette ambition dans un coin de sa tête, même s'il est conscient que ce sera difficile de la réaliser.


"Je continuerai de me battre pour redevenir le Vanzeir d'autrefois. Les chances sont minces pour que je redevienne Diable Rouge, je suis réaliste à ce sujet. Mais ce rêve me maintient motivé", conclut Dante Vanzeir. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (25/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Union SG
Dante Vanzeir

Plus de news

Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

10:00
🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

10:20
Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

09:30
Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"

Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"

09:00
Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

08:30
La plus grande différence par rapport à l'Anderlecht d'il y a dix ans ? Une légende du club ne s'y trompe pas

La plus grande différence par rapport à l'Anderlecht d'il y a dix ans ? Une légende du club ne s'y trompe pas

07:40
Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

07:00
La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

06:40
"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

07:20
À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi" Interview

À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"

06:00
Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

06:20
Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

19:40
Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

22:40
Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

23:20
Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

23:00
Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

20:20
Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

22:20
Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

22:00
Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

21:40
Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

21:20
Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

21:00
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
3
Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

20:00
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

19:20
Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

18:55
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

17:40
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai Rem KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 16:00 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 18:15 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 20:45 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire El Malvario El Malvario a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved