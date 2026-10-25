Date: 25/10/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Joseph Marien stadion
Une deuxième mi-temps renversante ! Menée 0-2, l'Union fait exploser la lanterne rouge
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Une deuxième mi-temps renversante ! Menée 0-2, l'Union fait exploser la lanterne rouge
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'est fait peur mais a fini par triompher du Cercle de Bruges (5-2). Les hommes de David Hubert ont mis les bouchées doubles en seconde mi-temps pour rester au contact de La Gantoise et du Club de Bruges.

Duel d'équipes amies ce soir entre l'Union Saint-Gilloise et le Cercle de Bruges, avec un regard plein de compassion envers l'autre membre du trio de cette entente qu'est le RFC Liège. Revenus de Düsseldorf, les Saint-Gillois se sont alignés avec Dylan Aquino titulaire, tandis que Darius Olaru côtoyait Adem Zorgane, Kevin Rodriguez et Ross Sykes sur le banc.

Le début de match est à l'image de ce qu'on pouvait attendre entre deux formations qui mettent le pressing au cœur de leurs priorités : de l'intensité, des duels, des seconds ballons disputés, mais peu d'occasions.

Avec son positionnement très ambitieux, le Cercle ne pouvait pas se permettre de se louper. Première illustration après 20 minutes quand Louis Patris et Relebohile Mofokeng ont trouvé le décalage pour lancer Aquino face au but. Mais Gaëtan Coucke a eu le dernier mot.

Chibani poussé à la faute

Le Cercle n'en a pas été refroidi pour autant, et a même été chercher un penalty trois minutes plus tard. Ceinturé par Nohim Chibani dans le rectangle, Steeve Ngoura s'est fait justice lui-même en prenant Hervé Koffi à contre-pied (24e, 0-1).

Surprise dans son jardin, l'Union a d'abord répliqué par quelques centres dangereux, avant de véritablement remettre Coucke à contribution dans le dernier quart d'heure. Le dernier rempart brugeois s'est d'abord interposé devant Florucz (qui a veinement réclamé un penalty au rebond) puis sur une frappe surpuissante de Chibani. Après un dernier arrêt de son gardien, le Cercle a regagné les vestiaires en menant 0-1 au repos.

Il ne fallait pas arriver en retard pour la reprise. Surtout dans le chef des supporters du Cercle, qui ont vu les leurs immédiatement planter le 0-2 ! Ancien protégé du Parc Duden, Dante Vanzeir a glacé Saint-Gilles en forçant Massiré Sylla à l'auto-but sur coup franc (47e, 0-2). 

Florucz sonne la révolte

L'Union a répondu du tac au tac via Raul Florucz, laissé trop seul aux abords du rectangle et dont la frappe ne semblait pas totalement inarrêtable (48e, 1-2). De quoi lancer quelques folles minutes d'insurrection unioniste, mettant Coucke à rude épreuve, sur des reprises de Sylla et Florucz.

Portées vers l'offensive, les troupes de David Hubert prenaient à leur tour beaucoup de risques, laissant Ngoura filer vers le 1-3 en contre, mais l'attaquant visiteur s'est loupé face à Koffi. Un tournant : 60 secondes plus tard, Massiré Sylla égalisait (dans le bon but, cette fois) en profitant d'une rentrée en touche déviée au premier poteau (62e, 2-2).

Le Cercle baisse définitivement pavillon

La dernière demi-heure s'augurait d'autant plus mal pour le Cercle que Dante Vanzeir a ensuite été exclu pour un tacle inconsidéré sur Denzel De Roef. Cette deuxième mi-temps a continué à s'emballer à l'approche du dernier quart d'heure avec un auto-but absolument étourdissant d'Emmanuel Kakou.

En voulant se dégager sur une reprise de Sylla, le défenseur du Cercle a armé une reprise de volée surpuissante dans son but pour permettre à l'Union de passer devant pour la première fois de la soirée (74e, 3-2).

Sylla Massiré
© photonews

Mené, réduit à dix contre onze, le Cercle a définitivement baissé les armes, laissant même le petit Mofokeng faire le break de la tête, sur un joli lob pour tromper Coucke (79e, 4-2). Le dernier quart d'heure a ainsi servi à fêter cette remontée, permettant à David Hubert de faire monter Adem Zorgane et Ross Sykes avec le brassard autour du biceps pour son retour.

Lui aussi de retour aux affaires, Kevin Rodriguez a encore un peu plus corsé l'addition au tout début du temps additionnel (90e, 5-2). Un sixième et dernier but aurait même pu tomber grâce à Nikky Havenaar, mais la reprise du Néerlandais a été invalidée par un hors-jeu de Sykes gênant Coucke.

L'Union a montré des signes de fragilité mais a pu compter sur son armada offensive pour complètement renverser la vapeur et revenir à deux points de La Gantoise, une unité derrière le Club de Bruges. De son côté, le Cercle devra encore attendre pour décrocher sa première victoire de la saison en championnat.

Les compositions

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.26 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/17 (35.3%)
Plus de stats
Chibani Nohim   45' 6.0 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 6.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 56/71 (78.9%)
  • Interceptions: 7
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Havenaar Nikki A 90' 7.63 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 54/66 (81.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 89' 6.5 -
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Patris Louis A 89' 6.24 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/39 (64.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 90' 7.7 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Aquino Dylan 66' 6.28 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Florucz Raul 81' 7.48 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Mofokeng RelebohileA 90' 9.0 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Boets Keo 0'  
Chambaere Vic 0'  
Zorgane Adem 9' 6.72  
  • Précision des passes: 22/22 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 0'  
Rodriguez Kevin 24' 7.68 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 1' 6.0  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
De Roeve Denzel A 45' 6.65 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Sykes Ross 1' 6.1  
Plus de stats
Olaru Darius 0'  
Keita Sekou 0'  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Coucke Gaëtan 90' 7.0 -
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 11/29 (37.9%)
Plus de stats
Diakite Ibrahim 71' 5.56 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kakou Emmanuel 90' 4.26 -
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Caicedo Royer 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Konate Valy   85' 5.18 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes   90' 5.21 -
  • Précision des passes: 16/30 (53.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Le Roux Luke 85' 6.15 -
  • Précision des passes: 10/18 (55.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Akinsola Tunde 63' 6.05 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Manneh Abdoulie 71' 6.08 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Vanzeir Dante   64' 5.05 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 8/16 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ngoura Steve  90' 5.99 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Erick Nunes 27' 5.91 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Magnée Gary 5' 5.47  
Plus de stats
Lienard Yann 0'  
Michal Lucas 0'  
Kouassi Krys 5' 6.32  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mondele Lukas 19' 5.78 -
Plus de stats
Adaramola Omotayo 19' 5.45 -
Plus de stats
Martens Viggo 0'  
Colman Louis 0'  
Revivre Union SG - Cercle de Bruges

présentation (du match)

Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle

Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle

11:00

L'Union Saint-Gilloise reçoit le Cercle de Bruges. David Hubert retrouve plusieurs de ses blessés...mais perd d'autres de ses cadres.

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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