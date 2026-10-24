"Inacceptable" : la RAAL apporte des éclaircissements à ses supporters mais partage son incompréhension

La situation est tenu entre la RAAL et une partie de ses supporters. A la suite de l'action des Green Boys contre Zulte Waregem, la direction a publié un communiqué officiel.

Les deux parties se sont rencontrées cette semaine, mais les discussions ont été jugées infructueuses par les supporters des Loups. Les Ultras Louviérois ne seront donc pas présents au stade pour la première mi-temps du match de ce soir contre Zulte Waregem, un silence qu'ils estiment proportionnel à celui de la direction face à leurs inquiétudes.

Le club a réagi par un long communiqué officiel. Morceaux choisis : "Nous sommes surpris de la manière de faire. Les groupes de supporters ont annoncé des ultimatums alors qu’aucune discussion ou demande n’avait été formulée vis-à-vis du club avant ce communiqué, alors que des contacts ont lieu très régulièrement", regrette la RAAL.

Des critiques trop sévères ?

"Nous ne souhaitons pas vivre dans le passé et avons déjà les yeux rivés sur nos prochains objectifs. Malgré tout, il est assez difficile d’accepter qu’après quelques mois de résultats sportifs moins positifs, tout le travail du club est remis en cause et jeté à la poubelle et que les personnes soient toutes devenues incapables aux yeux de certains. Certaines réactions, notamment sur les réseaux sociaux, sont virulentes, injurieuses et parfois calomnieuses. C’est décevant et inacceptable", se défend le club.

Le communiqué détaille également plus précisément la structure sportive du club, notamment en matière de recrutement. Deux scouts vidéo, un analyste de données et un recruteur travaillent avec le staff technique (T1 et 2 assistants-analystes) sur des profils validés collectivement.

Une équipe qui monte en puissance à tous les étages

"Est-ce que tout est parfait, probablement pas. La réorganisation est en cours et des questions sont encore à l’étude, comme par exemple l’opportunité de recruter à terme une personne qui pourrait avoir un rôle plus technique sur la vision football. Des pistes internes sont également explorées. A ce jour, cela ne semble pas être le point le plus important à très court terme, les personnes en place se partageant déjà le rôle de suivi de l’équipe et du staff", peut-on lire.





Les dirigeants défendent également Edward Still et son équipe : "Le travail réalisé par le coach et son staff est globalement de qualité. La relation avec le groupe est bonne. Le noyau a été complètement remanié, nous avons des joueurs de qualité, mais un temps d’adaptation est nécessaire. Pour l’instant, cela n’a pas encore véritablement pris, même si nous sentons que c’est de mieux en mieux. Notre philosophie est d’être patients et de soutenir dans les moments difficiles quand nous voyons que la manière de faire, la mentalité et le travail accompli sont bons, en redoublant d’efforts et en se remettant en question sur les points d’attention quand nécessaire".

En conclusion, la RAAL a rappelé que le prix des places restait parmi les plus bas en D1A et a confirmé que la configuration du stade ne lui permettait pas d'agrandir le parcage visiteur.