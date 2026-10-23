Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Ambiance tendue à la RAAL entre les supporters et le club. Une entrevue a eu lieu mais ne s'est pas avérée concluante aux yeux des Green Boys. La rencontre de demain soir contre Zulte Waregem sera donc placée sous le signe d'une première action de contestation.

Il y a une dizaine de jours, les supporters de la RAAL avaient exprimé leur mécontentement à la direction. Leurs revendications se structuraient en trois points principaux : davantage de clarté sur le projet sportif et l'encadrement qui doit le porter, des places accessibles à tous et un engagement concret pour l'agrandissement du parcage visiteurs.

Hier, une vingtaine de représentants des groupes de supporters ont rencontré le directeur sportif Toni Turi et des membres du club. Mais cela n'a rassuré personne : "Après deux heures de discussions, le constat est amer : nous nous sommes heurtés à un mur", écrivent les Green Boys.

Un fossé qui continue à se creuser

L'entrevue les a profondément déçus : "Sur le plan sportif, aucune avancée concrète, avec des réponses renvoyées à plus tard. Sur le prix des places, une réflexion doit encore être menée. Quant à l'agrandissement du parcage visiteurs, la réponse est catégorique : NON. Voilà donc où nous en sommes. Des discussions, des paroles, mais aucun engagement concret sur l'essentiel".

"Nous refusons de nous voiler la face. Quand les choses vont mal, il faut avoir le courage de le reconnaitre et d'agir. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandions de la transparence, du respect et un stade populaire, accessible à toutes les classes sociales, où les supporters visiteurs peuvent eux aussi vivre pleinement leur passion", poursuivent-ils sur leurs réseaux sociaux.

Les supporters estiment que leur patience a assez duré : "La RAAL, ce n'est pas seulement une direction et une équipe. C'est une ville, une histoire, une identité et un peuple qui fait vivre ces couleurs. Aimer son club, ce n'est pas tout accepter en silence".



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La première mi-temps contre Zulte Waregem boycottée

Une première action de contestation aura donc lieu ce week-end contre Zulte Waregem : il n'y aura aucun chant en première mi-temps et les groupes de supporters resteront en dehors du stade pendant les 45 premières minutes.

"Cette première mi-temps se jouera sans nous, sans chants et sans ambiance. Nous rentrerons en tribune uniquement au début de la deuxième mi-temps. Ce silence constitue la première action que nous entendons mener face à l'absence d'action positives et concrètes malgré les demandes que nous avons clairement formulées", déplorent les Green Boys.

