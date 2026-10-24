Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

Cela avait déjà été annoncé, mais c'est désormais officiel et une date est annoncée. Ronaldinho, 46 ans, va rechausser les crampons, et cette fois pas en match de gala.

La nouvelle date du mois d'août dernier : Ronaldinho, 46 ans, entrait dans le capital du club de Ravenne, en Serie C, mais y signait également officiellement en tant que joueur avec pour objectif déclaré de "marquer son 300e but en pro".

Les premiers pas de Ronaldinho sur les terrains de Serie C ont cependant mis du temps à se concrétiser. Il était annoncé que le Ballon d'Or 2002 jouerait "un, voire quelques matchs" de championnat avec Ravenne, sans qu'une date soit annoncée.

Ronaldinho va rejouer en Serie C

C'est désormais chose faite. "La magie n'a jamais disparu", a annoncé le Ravenne FC 1913 sur Instagram. "C'est à présent le moment de la faire revenir sur le terrain. Le 15 novembre, Ronaldinho rejouera. En jaune et rouge. Ravenne-Forli. Le comeback est réel".

On peut donc s'attendre à ce que le stade de Ravenne, le modeste Stade Bruno-Benelli (12.000 places), affiche complet pour cette 14e journée du groupe B de la Serie C. Ronaldinho n'a jamais vraiment rangé les crampons, disputant de nombreux matchs de gala depuis sa retraite.



Mais c'est bien la première fois qu'il rechaussera les crampons en match officiel depuis... 11 ans, et sa "première" fin de carrière en 2015 avec Fluminense. Ce retour se fera-t-il le temps d'un match, ou la star brésilienne a-t-elle pris ce défi assez au sérieux pour encore amener quelque chose à son équipe sur l'ensemble de la saison ?