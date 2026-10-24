Scénario cruel pour OH Louvain : tout bascule dans les derniers instants face à Lommel

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Scénario cruel pour OH Louvain : tout bascule dans les derniers instants face à Lommel
Photo: © photonews

OHL semblait bien parti pour signer une belle remontée face à Lommel et décrocher trois points précieux. Menés à la pause, les Louvanistes avaient réussi à renverser la vapeur en seconde période. Mais ils ont finalement été punis dans les toutes dernières secondes. Jason van Duiven a arraché l’égalisation à 2-2 pour Lommel lors du temps additionnel.

Lommel a pris les commandes de la rencontre en début de match et a monopolisé le ballon. OH Louvain a surtout tenté de se montrer dangereux en procédant par des attaques rapides, mais a fini par être puni à la 35e minute. Lancé en profondeur par Konadu, Stredair Appuah a fait preuve de sang-froid pour envoyer le ballon dans le petit filet opposé.

Les Louvanistes ont réagi avant la pause en se procurant plusieurs occasions. Davis Opoku est notamment passé tout près de l’égalisation, mais sa belle tentative a terminé sa course sur le poteau.

Louvain renverse complètement la situation

Au retour des vestiaires, l’entrée d’Emmanuel Addai a donné un nouvel élan aux joueurs locaux. Le gardien Pieklak a d’abord dû s’employer sur une frappe à distance du remplaçant, avant de s’incliner à la 65e minute. William Balikwisha a subtilement dévié un ballon en profondeur vers Robin Mirisola, qui a remis les deux équipes à égalité.

Deux minutes plus tard, le stade a de nouveau explosé de joie. Servi par Davis Opoku, Addai a réussi à pousser le ballon au fond des filets au terme d’un joli geste. Pour ses premières minutes en Jupiler Pro League, le remplaçant s’est donc offert un but précieux. En l’espace de deux minutes, OHL avait complètement renversé la rencontre.

Un scénario cruel dans le temps additionnel

Les locaux ont ensuite eu plusieurs occasions de se mettre définitivement à l’abri. Balikwisha a manqué le cadre de la tête à bout portant, tandis que Kyan Vaesen, monté au jeu, a buté à son tour sur Pieklak. Quelques instants plus tard, le même Vaesen a cru inscrire le troisième but, mais sa réalisation était finalement annulée pour hors-jeu après vérification de la VAR.

Ces occasions manquées ont finalement coûté cher à OHL. Alors que la victoire semblait être en poche, Lommel a arraché l’égalisation à la 96e minute grâce à Jason van Duiven. Les visiteurs repartent ainsi avec un point inespéré, tandis que les Louvanistes restent K.O après avoir laissé filer un succès qui leur tendait les bras.

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