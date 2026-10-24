Timmy Simons aurait pu coacher un autre club de D1A : "J'ai été en discussions deux fois"

Ce week-end, Timmy Simons affronte Lommel avec OHL. Un match assez spécial, puisque Simons a porté le maillot de Lommel dans sa jeunesse.

S'il a fait ses grands débuts à Diest, Timmy Simons a en effet porté le maillot du Lommelse SK de 1998 à 2000 - un club qui n'est pas exactement le Lommel SK actuel, le KFC Lommelse ayant été radié en 2003, mais qui en est en quelque sorte le prédécesseur spirituel.

L'ancien du Club de Bruges et du PSV Eindhoven a donc un lien avec le club du Limbourg, qu'il affronte ce samedi (18h15) à Den Dreef. Simons aurait même en réalité pu entraîner Lommel.

Timmy Simons heureux que Lommel soit de retour

"J'ai discuté avec deux reprises avec Lommel pour y devenir entraîneur. Au final, c'est quelqu'un d'autre qui a été choisi, par deux fois", explique-t-il dans le Nieuwsblad. "Il ne suffit parfois pas de convaincre lors d'un entretien, la décision est prise à un plus haut niveau et tu n'as pas d'influence là-dessus. Il n'y a aucun problème, c'est le football".

L'ex-Diable Rouge est cependant ravi de voir le Lommel SK en D1A. "J'ai hâte de retrouver le club. Je suis très heureux que Lommel rejoue au plus haut niveau. Pour les supporters, mais aussi pour Harm Van Veldhoven qui y a consacré beaucoup d'énergie", se réjouit Simons.



Van Velhodven, 64 ans, est une véritable légende de Lommel : l'actuel président du club limbourgeois était ainsi... joueur au KFC Lommelse aux côtés de Timmy Simons, finissant sa carrière en 1999 quand Simons y lançait la sienne. "C'est probablement l'une des dernières connaissances de l'époque que je croiserai, je crois", conclut l'entraîneur d'OHL.