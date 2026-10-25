🎥 Une libération : le tout premier but de Yari Verschaeren depuis son départ d'Anderlecht

Désormais actif en Serie B, Yari Verschaeren a inscrit son premier but pour la Sampdoria. Si cela n'a pas suffi à la victoire des siens, cette frappe continuera à lui redonner confiance.

Après une dernière saison particulièrement maigre à Anderlecht, Yari Verschaeren n'était pas encore en mesure de commencer comme titulaire à la Sampdoria. Son (ancien) entraîneur Bernardo Corradi l'a incorporé dans le onze à partir de la troisième journée de Serie B.

La Sampdoria sous pression

L'ancien numéro dix anderlechtois a petit à petit retrouvé ses sensations, délivrant déjà deux assists. Mais il n'avait pas encore trouvé le chemin des filets. C'est désormais chose faite.

Hier, la Sampdoria se déplaçait à Südtirol pour lancer une nouvelle dynamique : après deux nouvelles défaites dans les valises, Corradi a été remercié, cédant sa place à Luca D'Angelo. Verscheren a conservé sa place dans le onze, en tant que soutien d'attaque.

Première pour Verschaeren

Peu après la demi-heure, il a ainsi fait la différence d'une frappe hors-rectangle. Trouvé aux abords de la surface, l'ancien Diable Rouge a parfaitement positionné son corps pour s'ouvrir une fenêtre de tir et a placé son envoi hors de portée du gardien local (à 1'00 dans la vidéo ci-dessous).



Un but qui a longtemps été le seul de la rencontre. Mais au bout du bout du temps additionnel, alors que Verschaeren était sorti, les visiteurs ont concédé un penalty, permettant à Südtirol d'égaliser. Une victoire aurait pourtant été plus que bienvenue : il n'y en a eu qu'une sur ces huit premiers matchs, laissant la Samp' à l'avant-dernière place du championnat.