Contre vents et marées, la RAAL a gardé le cap : "Une récompense pour tout le club"

Scott Crabbé, journaliste football
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Contre vents et marées, la RAAL a gardé le cap : "Une récompense pour tout le club"
Photo: © photonews

Fameux soulagement à la RAAL après la victoire 3-0 contre Zulte Waregem. Un match qui fait un bien fou à Edward Still, et plus largement à tout un club.

Avec une seule victoire, contre une équipe de Courtrai en perdition, la RAAL avait grand besoin de signer un autre match référence, pour garder tout le bonus de cette qualification sans fausse note face au RFC Liège en Coupe de Belgique.

La Louvière savoure

Mission accomplie pour les Verts, qui ont battu Zulte Waregem (pourtant l'une des bonnes surprises du début de saison) sur le score sans appel de 3-0. Si le vestiaire sentait bien le chien mouillé (ou plutôt le loup mouillé) après avoir lutté sous la tempête pendant 90 minutes, c'est surtout le goût de la victoire qui est resté dans l'Easi Arena jusqu'aux petites heures.

"Nous avons poursuivi le travail entamé ces dernières semaines, avec une équipe compacte et agressive. Les conditions étaient néanmoins très difficiles ; bravo à l'équipe. C'est une récompense pour tout le club, non seulement pour les joueurs et le staff, mais aussi pour tous nos supporters", sourit Edward Still, cité par Sporza.

Zulte Waregem déchante

En face, Michael Beale était forcément moins enjoué : "Beaucoup de choses se sont mal passées ce soir. Nous devons faire beaucoup mieux. Nous avons bien commencé pendant les 15-20 premières minutes, mais ensuite nous avons perdu notre élan. Il y a beaucoup de choses qui ne m’ont pas plu. Je présente mes excuses aux supporters qui sont venus nous voir ce soir".

Lire aussi… La RAAL l'emporte largement face à Zulte Waregem et effectue la bonne opération
La victoire aplanait l'écart entre les deux formations au classement. La RAAL prend quatre points d'avance sur les deux dernières places occupées par Courtrai et le Cercle, elle revient à quatre unités de son adversaire du soir, désormais dixième.

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