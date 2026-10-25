Un Rochefortois reprend confiance en D1A : "J'ai connu un début de saison difficile"

Boris Lambert est de retour, du côté de Courtrai. Le milieu de 26 ans a connu, à l'image de l'équipe, un début de saison compliqué, mais il veut relever la tête sous les ordres de Daniel Beichler.

La saison dernière, Boris Lambert était un pilier de Courtrai, jouant un rôle certain dans la remontée immédiate des Kerels en D1A. Il a donc retrouvé l'élite belge dans la peau d'un titulaire.

Plus à la peine en début de saison

Mais les mauvais résultats ont incité Michiel Jonckheere puis Christophe Lepoint à le laisser sur le banc. "J'ai connu un début de saison difficile", reconnaît-il honnêtement pour Het Laatste Nieuws.

"J'ai essayé de m'en préoccuper le moins possible, car je sais que ces moments font partie du football. Il y a des hauts, mais malheureusement aussi des bas dans une carrière", poursuit-il.

Une nouvelle chance de se montrer

Daniel Beichler a toutefois décidé de le relancer comme titulaire. "Je considère l’arrivée de l’entraîneur comme un nouveau chapitre. C’est à moi de prouver que je suis prêt à faire la différence. Quand on vous donne une chance, il faut la saisir à deux mains".



En tant que Rochefortois, Boris Lambert ne peut que se montrer enthousiaste devant les exploits de l'Union, qui disputera les huitièmes de finale après avoir sorti La Gantoise aux tirs au but. "J’ai grandi à Rochefort. La maison de mes parents se trouve tout près du stade. C'était une après-midi formidable pour la région".

