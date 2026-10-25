Un Rochefortois reprend confiance en D1A : "J'ai connu un début de saison difficile"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un Rochefortois reprend confiance en D1A : "J'ai connu un début de saison difficile"
Photo: © photonews

Boris Lambert est de retour, du côté de Courtrai. Le milieu de 26 ans a connu, à l'image de l'équipe, un début de saison compliqué, mais il veut relever la tête sous les ordres de Daniel Beichler.

La saison dernière, Boris Lambert était un pilier de Courtrai, jouant un rôle certain dans la remontée immédiate des Kerels en D1A. Il a donc retrouvé l'élite belge dans la peau d'un titulaire.

Plus à la peine en début de saison

Mais les mauvais résultats ont incité Michiel Jonckheere puis Christophe Lepoint à le laisser sur le banc. "J'ai connu un début de saison difficile", reconnaît-il honnêtement pour Het Laatste Nieuws.

"J'ai essayé de m'en préoccuper le moins possible, car je sais que ces moments font partie du football. Il y a des hauts, mais malheureusement aussi des bas dans une carrière", poursuit-il.

Une nouvelle chance de se montrer

Daniel Beichler a toutefois décidé de le relancer comme titulaire. "Je considère l’arrivée de l’entraîneur comme un nouveau chapitre. C’est à moi de prouver que je suis prêt à faire la différence. Quand on vous donne une chance, il faut la saisir à deux mains". 


En tant que Rochefortois, Boris Lambert ne peut que se montrer enthousiaste devant les exploits de l'Union, qui disputera les huitièmes de finale après avoir sorti La Gantoise aux tirs au but. "J’ai grandi à Rochefort. La maison de mes parents se trouve tout près du stade. C'était une après-midi formidable pour la région".
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle

Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle

11:00
🎥 Besnik Hasi n'en croyait pas ses yeux : un ancien de Pro League signe l'exclusion du week-end

🎥 Besnik Hasi n'en croyait pas ses yeux : un ancien de Pro League signe l'exclusion du week-end

11:40
"Prends le temps pour redevenir toi-même" : le message fort d'un ancien Diable à Vincent Kompany

"Prends le temps pour redevenir toi-même" : le message fort d'un ancien Diable à Vincent Kompany

11:20
À une semaine du derby contre l'Inter : la tuile pour Diego Moreira à Milan !

À une semaine du derby contre l'Inter : la tuile pour Diego Moreira à Milan !

10:35
L'Antwerp a-t-il montré la voie...à la RAAL contre Charleroi ? "C'est ça qui les a gênés"

L'Antwerp a-t-il montré la voie...à la RAAL contre Charleroi ? "C'est ça qui les a gênés"

09:40
Une confiance aveugle en Vincent Kompany : le Bayern pense déjà à la prochaine étape

Une confiance aveugle en Vincent Kompany : le Bayern pense déjà à la prochaine étape

10:00
Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?

Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?

08:10
🎥 Ouille : un ancien gardien d'Anderlecht signe la bourde de la soirée pour son retour dans l'équipe

🎥 Ouille : un ancien gardien d'Anderlecht signe la bourde de la soirée pour son retour dans l'équipe

09:20
Felice Mazzù face à sa victime préférée pour le choc de la D1B : "Ce sera un match riche en émotions"

Felice Mazzù face à sa victime préférée pour le choc de la D1B : "Ce sera un match riche en émotions"

09:00
Un flop à six millions du Club Bruges retrouve des couleurs en Bundesliga

Un flop à six millions du Club Bruges retrouve des couleurs en Bundesliga

08:40
Contre vents et marées, la RAAL a gardé le cap : "Une récompense pour tout le club"

Contre vents et marées, la RAAL a gardé le cap : "Une récompense pour tout le club"

07:40
"Les premiers mois n'ont pas été faciles" : Thorgan Hazard à coeur ouvert après son premier but pour Lens

"Les premiers mois n'ont pas été faciles" : Thorgan Hazard à coeur ouvert après son premier but pour Lens

08:20
Remplacer Nielsen, la question Mortensen : les compositions probables de Genk - Standard

Remplacer Nielsen, la question Mortensen : les compositions probables de Genk - Standard

07:00
🎥 Une libération : le tout premier but de Yari Verschaeren depuis son départ d'Anderlecht

🎥 Une libération : le tout premier but de Yari Verschaeren depuis son départ d'Anderlecht

07:20
Senne Lammens brise le silence sur la crise à Manchester United

Senne Lammens brise le silence sur la crise à Manchester United

08:00
Folie absolue lors de Westerlo-Beveren : un score final de 4-4 et un doublé de Norman Bassette

Folie absolue lors de Westerlo-Beveren : un score final de 4-4 et un doublé de Norman Bassette

23:30
La RAAL l'emporte largement face à Zulte Waregem et effectue la bonne opération

La RAAL l'emporte largement face à Zulte Waregem et effectue la bonne opération

23:00
🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens

🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens

23:15
Trois mois et puis le C4 : champion avec le Club de Bruges, renvoyé par Burnley après un bilan désastreux

Trois mois et puis le C4 : champion avec le Club de Bruges, renvoyé par Burnley après un bilan désastreux

22:00
🎥 L'effet Drazen Brncic à Mons : les Dragons s'offrent le RWDM au Stade Machtens

🎥 L'effet Drazen Brncic à Mons : les Dragons s'offrent le RWDM au Stade Machtens

22:30
Un match fou, mais Kevin De Bruyne et Naples perdent de nouveaux des plumes

Un match fou, mais Kevin De Bruyne et Naples perdent de nouveaux des plumes

21:45
Scénario cruel pour OH Louvain : tout bascule dans les derniers instants face à Lommel

Scénario cruel pour OH Louvain : tout bascule dans les derniers instants face à Lommel

20:45
Nouveau coup dur pour Zeno Debast : l’entraîneur du Sporting confirme la mauvaise nouvelle

Nouveau coup dur pour Zeno Debast : l’entraîneur du Sporting confirme la mauvaise nouvelle

21:30
🎥 Flop belge à Chelsea : auto-but pour Mike Penders, Roméo Lavia ne joue pas une seule minute

🎥 Flop belge à Chelsea : auto-but pour Mike Penders, Roméo Lavia ne joue pas une seule minute

21:15
Une ancienne dirigeante du Bayern Munich apporte son soutien à Vincent Kompany

Une ancienne dirigeante du Bayern Munich apporte son soutien à Vincent Kompany

21:00
"Ça me rend fou" : Olivier Deschacht exaspéré par une nouvelle tendance à l'oeuvre à Anderlecht

"Ça me rend fou" : Olivier Deschacht exaspéré par une nouvelle tendance à l'oeuvre à Anderlecht

20:00
"Je me sens trompé, on n'a pas le niveau" : l'entraîneur d'un Diable Rouge explose en conférence de presse

"Je me sens trompé, on n'a pas le niveau" : l'entraîneur d'un Diable Rouge explose en conférence de presse

20:30
Challenger Pro League : Première victoire de la saison pour Seraing contre Virton

Challenger Pro League : Première victoire de la saison pour Seraing contre Virton

20:30
"L'Antwerp nous a appris à rester humble" : le capitaine de Charleroi ne se cache pas après la défaite

"L'Antwerp nous a appris à rester humble" : le capitaine de Charleroi ne se cache pas après la défaite

19:30
L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi

L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi

19:00
Le principal danger pour le Standard demain ? "Avec tout mon respect..."

Le principal danger pour le Standard demain ? "Avec tout mon respect..."

18:00
Un revirement de situation inattendu pour Nicolas Raskin ? "S'il y a une possibilité,..."

Un revirement de situation inattendu pour Nicolas Raskin ? "S'il y a une possibilité,..."

18:30
Le transfert avorté de l'été en Pro League : "Toute cette situation m'a fatigué"

Le transfert avorté de l'été en Pro League : "Toute cette situation m'a fatigué"

17:40
Le soutien inattendu d'un coach de D1A à Casper Nielsen : "Je le connais depuis très longtemps"

Le soutien inattendu d'un coach de D1A à Casper Nielsen : "Je le connais depuis très longtemps"

17:00
"Inacceptable" : la RAAL apporte des éclaircissements à ses supporters mais partage son incompréhension

"Inacceptable" : la RAAL apporte des éclaircissements à ses supporters mais partage son incompréhension

16:40
Le Bayern critiqué pour le malaise de Kompany : "Il y a quelque chose qui s’est perdu dans notre société"

Le Bayern critiqué pour le malaise de Kompany : "Il y a quelque chose qui s’est perdu dans notre société"

17:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 16:00 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Davgn Davgn a propos de Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses" Union 60 Union 60 a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup JoBg JoBg a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved