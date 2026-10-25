Une première en Belgique ? Un coach de D1A s'engage à personnellement rembourser les supporters

Zulte Waregem traverse des semaines particulièrement difficiles en Jupiler Pro League. Le Essevee s'est lourdement incliné 3-0 samedi soir sur le terrain de La Louvière, concédant ainsi une quatrième défaite consécutive en championnat. Après la rencontre, l'entraîneur Michael Beale s'est montré très déçu et n'a pas épargné ses joueurs.

"Beaucoup de choses ont mal tourné ce soir. Nous devons réaliser qu'une longue et difficile saison nous attend. Nous devons faire bien mieux que ce qu'on a montré", a réagi Beale auprès de Sporza. L'entraîneur anglais a surtout eu du mal avec la manière dont son équipe a laissé le match lui échapper.

Les excuses du coach aux supporters

"Nous avons bien commencé durant les 15 à 20 premières minutes, mais ensuite la dynamique a basculé dans l'autre sens. Il y a eu beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu", a-t-il poursuivi.

L'entraîneur s'est ensuite directement adressé aux supporters ayant fait le déplacement, venus encourager leur équipe malgré la pluie battante. "Je suis désolé pour tous ceux qui sont venus jusqu'ici lors de cette horrible soirée. Ce n'est pas le bon reflet du club ni des joueurs. Je vais personnellement leur rembourser leurs tickets".

Zulte Waregem sous pression

Un geste particulièrement fort, à hauteur du non-match des siens après la demi-heure. Laurent Lemoine était également très affecté. "Les supporters ne méritent pas cette prestation. Chaque semaine, ils sont si nombreux. Aujourd'hui, nous avons montré notre pire visage possible et, en tant que capitaine, j'assume mes responsabilités".



Zulte Waregem n'aura pas beaucoup de temps pour panser ses plaies. Un match à domicile contre le Club de Bruges l'attend en effet la semaine prochaine. Beale attend une réaction claire de la part de ses joueurs. "Cela doit s'améliorer, car ce n'est pas l'image que nous voulons montrer. C'est une prestation qui vous rend humble. Beaucoup de joueurs doivent élever leur niveau".