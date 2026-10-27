Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

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Le Werder Brême traverse une très bonne période en Bundesliga, mais pourrait devoir faire face à un coup dur à l'approche du match de Coupe contre le Borussia Dortmund. Olivier Deman souffre d'une blessure et risque de manquer le rendez-vous de ce soir. Une absence qui poserait un sérieux problème à l'entraîneur Daniel Thioune.

Le Belge de 26 ans était encore titulaire samedi lors de la victoire 2-3 contre Mayence, mais il est resté au vestiaire à la mi-temps. La raison de son remplacement n'était pas claire au départ, mais Thioune a ensuite confirmé que ce changement n'avait rien à voir avec ses prestations. L'ancien joueur du Cercle de Bruges ne pouvait tout simplement plus continuer.

Thioune craint l'absence de Deman

"Il avait des problèmes au tendon sous le pied. Ces douleurs se sont progressivement aggravées, au point qu'il ne pouvait plus jouer la deuxième mi-temps", a expliqué Thioune, cité par le média allemand DeichStube.

L'entraîneur a également indiqué qu'il était très incertain que Deman puisse se rétablir à temps pour le choc contre Dortmund. "Il y a effectivement un risque que nous ne parvenions pas à le remettre en forme"

Une éventuelle absence tomberait particulièrement mal pour le Werder Brême. Deman était le seul arrière gauche disponible dans le groupe ces dernières semaines. Si le Belge ne peut pas jouer, Thioune devra impérativement revoir son organisation défensive.

Le Werder Brême pourrait devoir bricoler

Deman n'est d'ailleurs pas le seul joueur qui inquiète Thioune. L'entraîneur a annoncé qu'il devrait de toute façon modifier son onze face au Borussia Dortmund. Niclas Füllkrug et Mitchell Weiser pourraient également ne pas débuter, car le coach allemand ne veut prendre aucun risque inutile avec leur condition physique. "Je veux et je dois faire tourner. Il y aura quelques changements, car tout le monde ne peut pas jouer tous les trois jours", a déclaré Thioune.

Le Werder veut se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Allemagne et tire de la confiance de son récent match de championnat contre Dortmund, qui s'était terminé sur le score de 2-2. Füllkrug avait alors égalisé en fin de rencontre.

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