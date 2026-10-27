Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or !

C'est la surprise à Londres, et un triomphe sur ses terres : Harry Kane a devancé les grands favoris Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour s'emparer du Ballon d'Or 2026.

Il faudra encore patienter un peu plus longtemps pour voir Kylian Mbappé, grand favori autoproclamé, ou Lamine Yamal, champion du monde et donc logiquement considéré lui aussi comme un candidat naturel, remporter leur premier Ballon d'Or.

Tous deux, ainsi que les outsiders qu'étaient Khvisha Kvaratskhelia, Rodri, Lionel Messi ou Ousmane Dembélé, ont été devancés par un homme pour qui c'était peut-être bien la dernière chance de soulever le trophée : Harry Kane (33 ans).

Auteur d'une année 2026 absolument délirante avec 61 buts inscrits sous les maillots du Bayern Munich et de l'Angleterre, Kane avait déjà remporté le trophée Gerd Müller un peu plus tôt dans la soirée. Et s'il n'a remporté "que" la Bundesliga en 2026, l'Anglais a vu sa régularité mais aussi sa superbe Coupe du Monde avec les Three Lions être récompensée.

Harry Kane, une forme de romantisme vainqueur... ou l'égo puni ?

Harry Kane était généralement cité à la suite de Yamal et Mbappé parmi les favoris, assez loin devant le reste des outsiders, mais le fait de ne pas avoir remporté de trophée majeur cette saison à l'exception d'une Bundesliga qui fait office de strict minimum pour le Bayern plaidait contre lui.

Un peu à l'image d'un Robert Lewandowski à l'époque, on s'attendait donc à ce que le meilleur buteur de l'année civile passe à côté du trophée. Mais les votants ont récompensé ce qui est probablement la plus belle année à titre individuel - à moins qu'elles aient aussi, en partie, puni les déclarations assez arrogantes de Kylian Mbappé. Le Français a multiplié les sorties affirmant qu'il était le meilleur joueur du monde et méritait à son avis de remporter le trophée.



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Un peu à l'image de Vinicius Jr, devancé par Rodri à la surprise générale, Mbappé aura certainement du mal à digérer cet échec - et son club aussi. Mais on ne doute pas que lui et Lamine Yamal glaneront l'un ou l'autre Ballon d'Or dans les années à venir...