"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

Harry Kane est devenu hier soir le premier joueur du Bayern Munich à remporter le Ballon d'Or depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Un sacre forcément spécial en ces temps troublés pour le club bavarois et plus précisément pour Vincent Kompany.

Dans la salle de Londres recensant le plus de stars au mètre carré, Harry Kane a eu un mot pour tout le Bayern Munich, le club qui lui a enfin permis de remporter ses premiers trophées, le club qui lui a permis de changer de dimension avec pas moins de 156 buts et 40 assists en 159 matchs.

Mais il a forcément eu une attention un peu plus particulière pour Vincent Kompany. Après l'avoir affronté sur le terrain lors des matchs entre Manchester City et Tottenham, Vince the Prince a lui aussi participé aux nouveaux caps atteints par Kane depuis son départ des Spurs.

Harry Kane au chevet de Vincent Kompany

Le coach du premier trophée de sa carrière ? C'est lui. Le coach derrière son Ballon d'Or ? C'est désormais lui aussi. Kane a donc eu une pensée émue pour lui.

"Merci à Vinnie. Je pense que tu es toujours à l’hôpital donc je te souhaite un bon rétablissement. J’espère que ce Ballon d’Or t’aura redonné un peu d’énergie. La façon dont on s’entraîne, dont tu nous pousses à devenir meilleurs", a-t-il expliqué.



Avant de conclure : "Depuis que je t’ai eu comme coach, je me suis amélioré comme joueur et comme être humain. Tout ça, c’est grâce à toi". S'il n'a pas veillé tard pour préserver sa santé et son cycle de sommeil, on imagine un réveil un peu plus doré que les autres pour Vince the Prince.