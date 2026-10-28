Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

Le RSC Anderlecht doit se remettre de la gifle reçue sur la pelouse de La Gantoise (4-0). Vitor Bruno ne paie pas encore le prix des mauvais résultats des dernières semaines. Le Portugais dispose désormais de trois matchs pour remettre de l'ordre et convaincre sa direction. Cela ne signifie toutefois pas forcément qu'il devra réaliser un neuf sur neuf pour conserver son poste.

La défaite d'Anderlecht face à La Gantoise dimanche (4-0) n'a pas du tout été appréciée par la direction bruxelloise. Marc Coucke, Kenneth Bornauw et Michael Verschueren affichaient des visages particulièrement fermés après la rencontre.

Malgré cette lourde défaite, les dirigeants anderlechtois ont décidé de maintenir leur confiance en Vitor Bruno pour le moment. Ils estiment qu'une décision prise dans la précipitation serait une erreur. L'entraîneur portugais dispose désormais de trois matchs pour redresser la situation. Il devra montrer des progrès dans le jeu et retrouver une certaine stabilité pour espérer conserver son poste après la trêve internationale.

Ce samedi, Anderlecht recevra Westerlo au Lotto Park, avant d'affronter le RB Salzbourg en Coupe d'Europe en milieu de semaine. Les Mauves se déplaceront ensuite au Club de Bruges le 8 novembre.

Une trêve internationale de deux semaines suivra ces trois rencontres. Si Vitor Bruno ne parvient pas à montrer des progrès et à stabiliser les performances de son équipe, son avenir sur le banc anderlechtois pourrait sérieusement être remis en question.

Vitor Bruno doit convaincre la direction d'Anderlecht

L'entraîneur portugais avait déjà reçu pour mission de remporter les deux rencontres suivant l'élimination en Coupe de Belgique face au Beerschot. Si Anderlecht avait bien réagi sur la pelouse du Jagiellonia Bialystok, les Mauves ont de nouveau montré un visage inquiétant à Gand.





C'est surtout le manque de régularité, de stabilité et de résultats qui fait douter la direction anderlechtoise. Les dirigeants se demandent désormais si Vitor Bruno est encore capable de redresser la barre.

L'entraîneur reste convaincu de pouvoir inverser la tendance. Il devra toutefois le prouver sur le terrain lors des trois prochaines rencontres.

Trois victoires ?

Contrairement à ce qui a pu circuler, Vitor Bruno n'est pas obligé de remporter ses trois prochains matchs pour conserver son poste.

La direction attend néanmoins de retrouver une équipe capable de produire le football affiché lors des qualifications européennes. Les dirigeants espèrent également obtenir au moins deux victoires lors des trois prochaines rencontres.

Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l'avenir du technicien portugais à Anderlecht.