Bem-vindo : comment le nouveau venu des coachs de D1A a côtoyé José Mourinho et Neymar

Scott Crabbé, journaliste football
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Bem-vindo : comment le nouveau venu des coachs de D1A a côtoyé José Mourinho et Neymar
Photo: © Photonews
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Pedro Caixinha est le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges. Le Portugais veut se relancer après quelques mois difficiles et peut compter sur le soutien de quelques grands noms du ballon rond.

Nanti de sa première victoire de la saison en championnat, le Cercle de Bruges passe donc à l'heure portugaise : exit Lars Friis, welcome Pedro Caixinha. Le nouvel entraîneur des Groen en Zwart a rencontré quelques difficultés récemment mais n'en a pas moins un CV bien fourni.

L'une des premières grandes étapes de sa carrière d'entraîneur le voit arriver comme adjoint dans le staff du Sporting Portugal en 2004, comme l'avait fait un certain José Mourinho des années avant lui.

Un parcours déjà long comme le bras

Cette année-là, le Special One quittait Porto pour le banc de Chelsea. Malgré sa vie londonienne, la presse portugaise confirme qu'il a pris le temps de longuement échanger avec Caixinha sur leurs philosophies respectives.

Pedro Caixinha a ensuite suivi son T1 José Peseiro à Al-Hilal, au Panathinaïkos au Rapid Bucarest et en sélection saoudienne. Après ça, il a volé de ses propres ailes à Leiria (où Mourinho s'était également fait les dents comme entraîneur principal), au Nacional Madeira, à Santos Laguna et à Al-Gharafa.

Les bons mots de Neymar

Les portes des Glasgow Rangers se sont ensuite ouvertes, se refermant après 26 matchs. Le Portugais a alors rebondi à Cruz Azul, Al Shabab, Santos Laguna, Talleres, au Red Bull Bragantino et au FC Santos.

Là-bas, il a eu sous ses ordres un certain Neymar. Mais le Brésilien n'a pas aidé à rectifier la barre, valant à son entraîneur de se faire éjecter après un peu moins de trois mois. "Monsieur, ce fut un immense plaisir de travailler avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie. Merci pour tout", l'avait remercié Neymar sur ses réseaux sociaux. Pedro Caixinha coachera d'autres Brésiliens au Cercle, mais avec un peu moins de renommée internationale.

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