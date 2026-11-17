Blessé contre le Borussia Mönchengladbach, Tobias Mohr a repris l'entraînement avec le Standard de Liège. Le défenseur allemand pourrait être disponible pour affronter Lommel.

Vincent Euvrard avait de bonnes raisons de craindre le pire pour Tobias Mohr. Jeudi dernier, l'Allemand avait quitté le terrain en pleine rencontre amicale contre le Borussia Mönchengladbach. Quelques jours plus tard, le milieu gauche était de retour à l'entraînement. Un rétablissement rapide qui change les plans du Standard pour son prochain match.

En prenant appui sur sa jambe gauche, Mohr s'était tordu la cheville. Ses douleurs l'avaient empêché de continuer et Drammeh avait dû entrer à sa place. Le Standard avait perdu 1-0, sur une réalisation de Neuhaus.

Euvrard redoutait une blessure aux ligaments pour son joueur. Si cette crainte s'était confirmée, Mohr aurait pu manquer plusieurs mois de compétition. Un problème supplémentaire pour le Standard, qui doit composer avec de nombreuses absences.

Une bonne nouvelle pour le Standard

La cheville du joueur a dégonflé et les premiers contrôles se sont révélés encourageants. Mohr a pu participer à l'entraînement de lundi. Il pourrait faire partie du groupe qui se rendra à Lommel dimanche, à 19h15.

D'autres grosses blessures dans l'effectif



Pour le Standard, cette possibilité compte beaucoup. Marlon Fossey est indisponible jusqu'au terme de la saison et Euvrard manque de solutions à plusieurs postes. L'entraîneur avait utilisé de nombreux jeunes contre Mönchengladbach.