Naufrage brugeois, qualification gantoise

Les Buffalos, efficaces, ont profité d'un Club de Bruges aux abois pour se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique. Ils seront opposés à Anderlecht ou à Eupen.

Après le match aller, qui avait vu la victoire des Brugeois chez leur voisin gantois, la donne était simple pour Vanhaezebrouck et ses hommes: l'emporter quoi qu'il arrive à Bruges, sinon la finale s'envolait. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission a été très rapidement remplie.

Il ne faut en effet que 2 minutes à Vadis Odjidja pour reprendre un ballon de volée à l'entrée du rectangle et voir le cuir, dévié, faire trembler les filets de Mignolet. Tout est donc à refaire pour les deux équipes qui sont pratiquement au complet, si ce n'est l'absence de De Ketelaere, qui s'il est dans la sélection ne figure ni sur le terrain ni sur le banc.

Mais Schreuder a tout de même aligné une équipe offensive... celle qui a largement battu l'Antwerp pour être plus précis. Et après ce coup du sort initial, les locaux vont mettre la pression sur le but de Roef. Mais le dernier geste, la dernière passe, n'est pas assez précise que pour vraiment donner du soucis à l'ancien gardien d'Anderlecht. Pire, sur une rare sortie offensive, Castro Montes prend sa chance, son ballon est lui aussi dévié et trompe Mignolet, désabusé. Il reste un peu moins d'une heure à Bruges pour retourner la situation, car à ce moment du match, ce sont les Gantois qui filent en finale.

Après la pause, et avec les mêmes acteurs, le Club tente bien de revenir au score mais Denis Odoi va craquer. Déjà averti en première période, le milieu de terrain réagit mal à un tirage de maillot de Tissoudali et lui met une claque: deuxième carton jaune et expulsion. Dans la foulée, Siamoise sert parfaitement Depoitre qui plante le troisième: c'est ce qui s'appelle un naufrage.

L'ambiance est du coup fort morose au Jan Breydel et Schreuder tente bien, avec ses changements, de secouer un peu son équipe qui doit alors marquer par deux fois. Mata s'y essaie, Lang aussi, sans succès.

Les Buffalos tiennent cependant bon et avec cette large victoire, ils retrouvent une finale de Coupe de Belgique qu'ils avaient perdu en 2019 contre le KV Malines. Cette fois, ce sera Anderlecht ou Eupen dans le camp d'en face.