Clinton Mata est amer: "Ils ont eu la chance avec eux"

Clinton Mata a analysé la lourde défaite du Club de Bruges contre La Gantoise.

Clinton Mata aura, comme ses coéquipiers, tout essayé pour se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique. Malheureusement, c'est La Gantoise qui s'en ira au stade Roi Baudouin. "Il y a un sentiment de déception", déclare le défenseur après la rencontre. "Nous sommes tous déçus car pour nous c'était important. On l'avait dit en début de saison qu'on voulait le doublé. Mais voilà, il faut relever la tête car il nous reste un objectif".

Dans son analyse de la rencontre, il y a aussi pas mal d'amertume: "On ne démérite pas. Il faut aussi dire qu'ils ont eu la chance avec eux, mais il faut l'accepter même si c'est dur. Ils ont profité de leurs moments forts pour terminer leurs actions. On a eu des occasions aussi, mais ça ne rentrait pas, tout le contraire du match de dimanche".

Le champion en titre n'a désormais plus qu'une mission: conserver son titre: "On n'a plus le choix désormais, on doit penser au prochain match, qui est important pour le championnat. On ne va rien lâcher".