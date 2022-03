Le Club de Bruges lance le premier fan-club pour sourds et malentendants en Belgique

Une initiative visant à plus d'inclusion dans les stades.

Le Club de Bruges a lancé son "Deaf Club Brugge Fans", un nouveau fan club destiné aux fans sourds ou malentendants.

Il s'agit de la première initiative du genre dans le football belge. En Flandre, il y a environ 500.000 personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Cela représente environ 1 personne sur 12. Et dans un Jan Breydel au complet, cela peut représenter jusque 2500 supporters Blauw en Zwart.

Selon le Club de Bruges, le groupe de supporters a trois buts : "Atteindre et connecter les fans sourds ou malentendants dans leur passion pour le Club de Bruges. Soutenir le club pour rendre l'expérience du football accessible et inclusive pour les sourds et malentendants grâce au partage de connaissances et d'informations. Et enfin, organiser des activités adaptées pour les sourds et malentendants autour de l'expérience des fans."

Le Club de Bruges a également entrepris des alternatives afin d'améliorer l'expérience des personnes sourdes ou malentendantes lors des matchs. En effet, chaque match à domicile est accompagné d'une description audio avec commentaires.