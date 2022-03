Julien De Sart a oublié son penalty raté: "Quand on regarde les deux matches, il n'y a pas photo"

Julien De Sart était très malheureux après le match aller, il a désormais le sourire.

Malheureux lors du match aller, avec un penalty raté et finalement une défaite contre le cours du jeu, Julien De Sart et La Gantoise ont retourné la situation ce mercredi, et de quelle façon ! "Quand on gagne 0-3 à Bruges, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment exceptionnel. Mais quand on regarde les deux matches, il n'y a pas photo. Nous avions des occasions, j'avais raté un penalty mais ce soir nous avons montré un niveau exceptionnel. Quand on joue de cette manière, on peut aller très loin".

Pourtant, le jeune milieu de terrain liégeois s'attendait à un match compliqué au coeur du jeu: "On sait que contre Bruges c'est compliqué. Il y a maintenant Odoi qui est très dynamique, Rits qui se déplace beaucoup et Vanaken qui joue toujours juste. Mais tactiquement, nous avons réussi à les bloquer. C'est vrai que le 0-1 qui tombe rapidement fait que c'est directement un autre match. Après il faut dire que cela aurait pu être 0-3 à la pause si Lolo met sa tête. Mais on se qualifie, et c'est une superbe performance de l'équipe".