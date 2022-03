Hein Vanhaezebrouck était pour une fois content: "C'est un exploit"

Le coach des Buffalos insiste aussi sur le match aller qui aurait déjà pu donner une belle option à son équipe.

Hein Vanhaezebrouck est un coach qui est souvent à fleur de peau. S'il est parfois très critique envers ses adversaire, les arbitres ou même ses propres joueurs, ce mercredi soir il était tout sourire après la rencontre.

"On ne peut rien dire de plus que "parfait". Quand tu gagnes 0-3 à Bruges, pour la deuxième fois en quelques semaines, c'est juste une confirmation. Je pense que c'est amplement mérité, car nous aurions du mettre plus de buts lors du match aller. On aurait pu arriver ici avec 3 ou 4 buts pour nous. Nous avons aussi montré que nous savions faire de belles prestations en déplacement".

Que ce soit dans l'organisation, ou dans l'impact physique, les Buffalos ont été au-dessus du lot: "On a joué comme on a fait toute la saison. On se focalise sur notre jeu, et mes joueurs évoluent chaque semaine. Ils deviennent aussi plus forts mentalement. Quand tu vois comment nous avons géré au Standard en étant à dix mais en restant offensifs... mais maintenant il faut continuer. Oui, c'est un exploit ce soit, mais on a aussi d'autres buts et on ne va rien laisser tomber".

Finale de la Coupe de Belgique, course au top 4, Europa conference League: la fin de saison sera animée.