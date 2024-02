Le Club de Bruges éteint totalement l'Union, qui s'en sort quand même très bien...

Le Club de Bruges a fait chuter l'Union Saint-Gilloise en demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Les Blauw en Zwart ont livré le match (presque) parfait et ont battu une Union méconnaissable (2-1).

L'Union Saint-Gilloise se déplaçait chez son meilleur ennemi ce mercredi soir. Encore actifs sur trois tableaux, les Bruxellois voulaient prendre une option sur la finale. Côté Bruges, on sait parfaitement que le chemin le plus court pour décrocher un titre cette saison, c'est la Coupe.

Alexander Blessin aligne à nouveau la charnière centrale Sykes - Burgess - Mc Allister. Ronny Deila n'a pas d'autre choix que de titulariser Ferran Jutgla suite aux nombreuses absences.

Le début de match est peu emballant. Les deux équipes se jaugent. Bruges marque nèanmoins...sur sa première occasion. Laissé seul par Lapoussin sur le côté droit, Skov Olsen s'infiltre et enroule hors de portée de Moris. Efficacité maximale pour Bruges (1-0, 10e).

L'Union est gênée par le Club de Bruges, qui presse beaucoup et joue bas, se montrant dangereux sur les contres. Puertas botte bien un coup franc qui est repris de la tête par Sykes, Nielsen dégage (26e). Sur un centre plongeant de Lapoussin, Amoura suit de la tête mais c'est sans problème pour Mignolet (28e).

Le jeu est haché, Monsieur Van Driessche distribue les cartons jaunes. L'Union est contenue comme rarement dans cette première période. Bruges est dans la maîtrise, l'Union n'arrive pas à créer le jeu. Les esprits s'échauffent sur le bord du terrain, les staffs des deux équipes se montrent nerveux.

Bruges enfonce le clou

L'Union n'est pas dans son match, et cela se confirme dès le début de la seconde période. Skov Olsen est intenable et dribble dans le rectangle. Son centre millimétré arrive sur la tête de Jutgla, qui ne se fait pas prier. C'est 2-0 (46e) !

La réaction unioniste est timide. Puertas décale Amoura, qui ne parvient pas à tirer et tente de centrer, sans réel danger (54e). Blessin tente de créer une réaction et réalise un triple changement, avec les montées au jeu de Rasmussen, Terho et Machida. On retiendra la soirée très compliquée de Lapoussin - remplacé - face à Skov Olsen.

Bruges parvient même à frustrer les Unionistes. Puertas et Amoura notamment affichent des signes d'énervement. L'Algérien ne passe d'ailleurs pas loin de la rouge sur un tacle sur Odoi (67e). A l'entame du dernier quart d'heure, Eckert remplace un Nilsson fantômatique.

Machida donne de l'espoir à l'Union, Burgess suspendu pour le match retour

La fin de match sera un festival de mauvais choix de la part de l'Union. L'Union réussira quand même à réduire l'écart sur une reprise de Machida qui a suivi un coup franc mal dégagé (2-1, 90e+3).

Les Blauw en Zwart ont dominé l'Union ce mercredi et prennent une option entièrement méritée sur la finale de la Coupe de Belgique. Les Bruxellois gardent une chance de renverser la tendance au match retour et s'en sort très (très) bien. Blessin doit tout de même soudainement se poser quelques questions...