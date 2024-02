Anthony Moris honnête : "Ce but tombe de nulle part"

Dominée durant tout le match par le Club de Bruges, l'Union SG a finalement réduit l'écart dans les arrêts de jeu. Un but qui risque bien de tout changer au match retour...

“Ce but tombe de nulle part et nous aide à rester en vie. Il change énormément de choses. On n'a pas tiré une fois au but aujourd'hui. On peut s'estimer heureux aujourd'hui", a déclaré Anthony Moris au micro de RTL après la rencontre.

"On a manqué de tout aujourd'hui. Si c'était un jour sans ? Oui, on ne peut pas performer comme on le fait chaque week-end. Ca allait encore dans l'organisation, mais il nous manquait surtout la grinta dans les duels. On forçait un peu trop les choses. Trop de joueurs étaient hors de leur match."

Moris a également souligné la force du Club de Bruges, en de l'un de ses joueurs en particulier. "À chaque fois qu’on a joué le Club de Bruges, Eder Balanta était là et nous a posé beaucoup de soucis dans les duels aujourd’hui."