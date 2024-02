Hans Vanaken, pas l'ami des arbitres ? Un second témoignage confirme

Alors qu'Alexandre Boucaut a déclenché un vrai tollé en disant que Hans Vanaken était "pénible" sur les terrains, un de ses ex-confrères l'a défendu. Le capitaine brugeois ne serait réellement pas très apprécié.

C'est désormais certain, Alexandre Boucaut ne pensait pas déclencher une telle réaction en chaîne. En déclarant que Hans Vanaken était "très pénible" et "mesquin" à l'encontre des arbitres sur un terrain, l'ex-arbitre et désormais consultant arbitrage de la RTBF s'est attiré les foudres de Bruges, de l'Union Belge et de l'entourage de Vanaken (lire ici).

Mais Boucaut a également ses partisans. En effet, dans le Nieuwsblad, un ancien arbitre, qui a tenu à rester anonyme, s'est à son tour exprimé. "Alexandre Boucaut a 100% raison quand il dit ça", assure-t-il. "Vanaken fait partie de ces joueurs agaçants qui discutent chaque décision de l'arbitre et le voient comme un tyran". L'ex-référé va plus loin, donnant quelques noms de joueurs, cette fois retraités, qui avaient le même genre de comportement.

"Wesley Sonck était aussi le même genre de personnage, tout comme Steven Defour et Besnik Hasi", conclut l'ancien arbitre anonyme.