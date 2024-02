Bruges aura livré le match parfait...jusque dans les arrêts de jeu : "Frustrant !"

Le Club de Bruges s'est imposé face à l'Union Saint-Gilloise ce mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique (2-1).

Face à une Union qui n'avait plus perdu en compétition nationale depuis le mois de septembre, le Club de Bruges a livré une prestation très solide, dominant leur adversaire de bout en bout.

Auteur d'un but et d'un assist, Andreas Skov Olsen a fait vivre un véritable cauchemar à Loic Lapoussin sur le côté droit. “Je suis vraiment content de mon goal. En effet, nous avions bien travaillé ce type de situation à l’entraînement et cela a bien payé sur mon but. Je suis aussi très content du match qu’on a réalisé. Nous avons eu un bon contrôle que ce soit offensivement et défensivement et, en général, nous sommes contents du match qu’on a produit", a-t-il déclaré en après-match au micro de RTL.

Le Danois n'oublie cependant pas ce but marqué par l'Union dans les arrêts de jeu, qui pourrait peser très lourd au match retour. "C’est frustrant le dernier goal qu’on encaisse car cela redonne de l’espoir à l’Union. On va essayer de faire le job pour le match retour et de se qualifier pour la finale", a continué Skov Olsen.