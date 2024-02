"Inacceptable quand on joue à Bruges" : Alexander Blessin dézingue la prestation de ses joueurs

Alexander Blessin, le coach de l'Union Saint-Gilloise, avait bien des raisons de ne pas être satisfait de la prestation de ses joueurs après la défaite en demi-finale de la Coupe de Belgique sur le terrain du Club de Bruges.

En conférence de presse d'après-match, Blessin a cependant accordé une importante logique au but marqué dans les arrêts de jeu par Machida. "Je suis content avec ce dernier goal qui ne nous rend pas la tâche plus facile mais qui nous permet de mieux envisager le match retour", relaye la Dernière Heure.

L'Allemand n'a ensuite pas hésité à critiquer la prestation de son équipe. Comme souvent ces dernières semaines, le fond de jeu de l'Union n'est pas assez bon. "Mais globalement, je ne suis pas très content de la performance et du résultat. Nous n'avons pas joué de la bonne manière en ayant une mauvaise structure. Il y avait trop d'espaces entre nos positions et ils avaient trop souvent la liberté de changer de côté facilement."

L'Union a manqué de beaucoup de choses, et a encaissé un second but en début de deuxième acte. "Nous avons demandé plus de grinta à la pause mais nous avons pris tout de suite ce deuxième but. Quand on se déplace à Bruges, avec ces fans qui se lancent aussi dans la bataille, nous ne pouvons pas performer de cette manière. C'est toujours bien d'apprendre en vue des playoffs. Vu notre mauvais jour, nous pouvons être contents."