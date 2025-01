Dans la douleur, Anderlecht rejoint le dernier carré et ne tombe pas dans le piège du Beerschot

La seconde période aura été très longue et très pénible pour un RSC Anderlecht en grande difficulté, mais la différence avait été faite en tout début de rencontre. Les Mauves sont en demi-finale.

Si on a rapidement été rassuré quant à la bonne tenue de cet ultime quart de finale entre le Beerschot et Anderlecht, c'est bien sûr sur un terrain très difficile que la dernière place pour les demis s'est disputée. Il fallait être prêt au combat, et David Hubert a agi en conséquence.

Ainsi, c'est le "combattant" Luiz Vazquez, titulaire, qui débloque indirectement la situation après deux minutes seulement : Augustinsson trouve sa tête, que Shinton repousse - mais Jan-Carlo Simic a bien suivi (2e, 0-1). Le plus dur est fait pour le RSCA.

Le Beerschot, sur un véritable champ de patates, joue le contre avec approximation ; Verlinden (8e), puis Colassin frappent au-dessus (17e). Entre temps, une sortie manquée d'un Shinton peu inspiré ce soir offre presque le 0-2 à Dendoncker (15e). Côté occasions franches, ce sera presque le néant dans les deux sens à part une frappe de Dreyer qui force le portier anversois à se coucher.

Anderlecht disparaît en deuxième mi-temps

Au contraire des autres demi-finalistes, qui se seront assez rapidement mis à l'abri, le RSCA va se faire très peur en seconde période. Bousculés par le Beerschot, les Mauves auraient pu faire le break via Dreyer assez vite (51e) mais auront ensuite un gros trou d'air, à l'image de Foket qui offre presque le 1-1 (53e).

Alors que la possession de balle était à 40-60 en première période pour les Mauves, elle repassera aux alentours du 50-50 en seconde, même si Colin Coosemans ne devra vraiment s'employer qu'à la 76e en sortant devant Al-Sahafi. C'est ensuite la tête de Dendoncker, après un solo de Keita trouvant Henderson, qui évitera le 1-1 de justesse à la 88e.

Bref : le RSCA, malgré la montée de la cavalerie lourde (Hazard, Amuzu, Dolberg) va jouer à se faire peur jusqu'au bout et une sortie in extremis de Coosemans devant Kosiah (90e+1) pour éviter le pire. Cela aura été systématique face au Beerschot cette saison. La façon dont Amuzu, lancé seul en pointe, gagnera du temps à la 94e sera tout un symbole : les Mauves sont en demi-finale, mais dans la douleur.