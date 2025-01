Humiliée par l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise ne défendra pas son titre en Coupe de Belgique

L'Union Saint-Gilloise, tenante du titre en Croky Cup, a été dominée par l'Antwerp ce mercredi en quart de finale de la compétition. Les Unionistes étaient bien trop légers ce soir.

Par un temps à ne pas mettre un chien dehors, les deux équipes sont parvenues par moments à proposer un jeu léché et au sol, même si les occasions n'ont pas été légion. Ce sont peut-être ces conditions qui amènent la première alerte pour Burgess, un dégagement sur le dos de Janssen ; l'Anglais revient bien pour bloquer l'angle de tir (14e).

Franjo Ivanovic, en jambes depuis le début du match, alertera quant à lui Senne Lammens qui doit sortir en urgence sur un beau relais du Croate avec David (21e). Ce sera sa seule intervention, alors que l'Antwerp multiplie les centres ; Tjaronn Chery, cependant, sera cette fois à la finition sur un contre à la suite d'une perte de balle de Machida (40e, 1-0).

Pocognoli fait monter Fuseini à la pause pour tenter d'amener de l'impact. Mais l'USG se tire une balle dans le pied dès le retour des vestiaires : Ross Sykes fauche Olivier Deman, décisif donc pour sa première à l'Antwerp. Penalty, que transforme magnifiquement Chery (48e, 2-0).

Mais Mohammed Fuseini sera tout de même décisif, indirectement : c'est lui qui, après un crochet, force Lammens à son premier arrêt du match... et sur le second ballon, Noah Sadiki envoie une reprise de volée déviée (par... Deman !) qui réduit l'écart (2-1, 55e). On pense l'USG de retour dans ce match qui semblait lui échapper.

Mais l'expérience de l'Antwerp, qui a déjà fait sortir de ses gonds Fuseini, permettra de refaire le break : un superbe long ballon d'Alderweireld, une déviation intelligente de Praet et un Vincent Janssen qui s'offre un solo tout en puissance, bouscule Machida et plante un 3-1 somptueux (64e, 3-1). Côté Great Old, des roublards qui mettent de l'impact ; côté Union, des artistes comme Khalaili, Fuseini puis Aït El-Hadj, trop légers, trop brouillons dans le dernier geste.

Le score prendra des allures de correction quand Dennis Praet, qui tient peut-être enfin un match référence sous le maillot de l'Antwerp, trouve Gyrano Kerk d'un subtil extérieur devant la sortie de Moris. Machida, qui a pris le bouillon toute la soirée, est hors-position et c'est un 4-1 douloureux qui se dessine pour le tenant du trophée (84e).

L'humiliation sera même totale quand Dennis Praet signera lui-même le 5-1 sur un beau centre de Corbanie alors que la défense a lâché l'affaire (90e+4). L'Antwerp rejoint donc Bruges et Genk en quarts de finale et attendra désormais le résultat d'un autre "Anvers-Bruxelles" au programme ce jeudi. Le RSC Anderlecht rejoindra-t-il un dernier carré de luxe dans cette Croky Cup, ou assistera-t-on à un derby anversois en demi-finale ?