Le bac à sable du Beerschot a fait une nouvelle victime à Anderlecht : un gros problème supplémentaire en vue contre Bruges

Les problèmes défensifs sont de plus en plus critiques à Anderlecht. Contre le Beerschot, David Hubert a probablement également vu son dernier arrière gauche se blesser.

Ludwig Augustinsson jouait un bon match au Kiel, mais il a soudainement disparu du terrain pour la seconde mi-temps. Le Suédois est resté au vestiaire au repos, probablement à nouveau blessé.

"Il a ressenti quelque chose après un quart d'heure", a déclaré David Hubert. Il semble qu'il se soit blessé à la cuisse. Cela ne facilite pas la tâche de l'entraîneur bruxellois, car Moussa N'Diaye est aussi sur la touche et ne devrait probablement pas non plus jouer contre le Club de Bruges dimanche.

Des jeunes ? Une défense à trois ?

Cela signifie qu'il n'y a plus aucun arrière gauche disponible. Contre le Beerschot, Thomas Foket a dû dépanner à ce poste, mais il se sent bien évidemment plus à l'aise à droite. "Je dois trouver des solutions avec les joueurs que j'ai à disposition", a soupiré Hubert.

Un problème, car les ailiers du Club sont particulièrement redoutables. Avec Tzolis et Skov Olsen, et deux latéraux offensifs comme De Cuyper et Sabbe ou Seys, Anderlecht peut s'attendre à souffrir dimanche.

Il est possible que Hubert opte pour une défense à trois, mais dans ce cas, Amando Lapage ou Nunzio Engwanda devra commencer le match.