Même en Pro League, la météo fait son effet : deux match reportés en D1B

Peu de temps après l'annonce d'une remise générale en ACFF, un match de Challenger Pro League a également été reporté. RSCA Futures - Jong Genk n'aura pas lieu ce week-end.

Les fortes chutes de neige des derniers jours en Belgique ont chamboulé le programme footballistique du week-end. Si les matchs de Coupe de la semaine ont bel et bien eu lieu, les premiers reports de rencontres commencent à tomber.

Ainsi, c'est d'abord l'ACFF qui a annoncé une remise générale pour toutes ses divisions, y compris donc les championnats de D1, D2 et D3 ACFF dont la reprise était pour ce week-end. On ignore quand ces matchs seront reprogrammés.

En Challenger Pro League, plusieurs reports sont envisageables. Mbaye Leye, en conférence de presse, a réclamé que Seraing-Lierse soit remis et pourrait bien obtenir gain de cause vu l'état de la pelouse du Pairay.

En attendant, c'est RSCA Futures - Jong Genk qui a été officiellement remis. Le Sporting d'Anderlecht a annoncé la nouvelle via ses canaux. "Suite à une inspection de l'arbitre ce jeudi, au cours de laquelle le terrain a été jugé impraticable, ainsi qu'aux prévisions météorologiques de l'IRM, il a été décidé d'annuler le match entre les RSCA Futures et le Jong Genk qui devait se dérouler ce samedi 11 janvier 2025, à 16h".

UPDATE : Lommel - RFB reporté

Le match entre le SK Lommel et les Francs Borains, prévu pour ce vendredi soir, n'aura pas lieu non plus. Cela a été décidé après inspection du terrain ce jeudi soir.