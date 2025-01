C'est officiel : Olivier Renard tient son premier transfert en tant que directeur sportif d'Anderlecht !

César Huerta est désormais un joueur du RSC Anderlecht. Comme prévu, le club a officialisé son arrivée ce vendredi après-midi.

La fin d'un long dossier parsemé de contretemps : César Huerta (23 ans) est officiellement Mauve & Blanc, et devient donc le tout premier transfert d'Olivier Renard en tant que directeur sportif du Sporting d'Anderlecht.

L'ailier mexicain avait un accord depuis plusieurs jours avec le RSCA, et était en route pour Bruxelles plus tôt cette semaine mais avait dû postposer son arrivée en raison d'un deuil familial. Tout était décidé, cependant : convoité par plusieurs clubs, César Huerta a choisi la Jupiler Pro League pour lancer sa carrière européenne.

Avant-hier, Huerta s'envolait pour la Belgique et confirmait déjà sa signature en faveur d'Anderlecht : "Ils sont venus me voir au Mexique et m'ont invité à venir visiter les installations. Dès les premiers contacts, ils m'ont fait sentir qu'ils s'intéressaient vraiment à moi", expliquait-il.

"Son rêve commence maintenant" : c'est par ces quelques mots que le RSCA vient en tout cas d'officialiser la signature de l'ailier des Pumas UNAM. César Huerta devient le tout premier joueur mexicain de l'histoire du Sporting d'Anderlecht.