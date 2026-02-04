Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Charleroi se prépare à accueillir l'Union Saint-Gilloise à l'occasion de la demi-finale de Coupe de Belgique. Un affrontement entre deux équipes en forme.

Les deux matchs entre Carolos et Unionistes en championnat avaient chacun une saveur particulière : le premier sonnait comme la toute première apparition de David Hubert sur le banc saint-gillois après le flirt avorté de Rik De Mil avec la direction bruxelloise. Lors du second, Hans Cornelis avait remplacé De Mil (finalement part à Gand), pour la première fois.

Charleroi avait alors contraint l'Union au partage, passant même à deux doigts de l'emporter dans le temps additionnel (but annulé par le VAR). Depuis, Cornelis a continué à impressionner : un partage contre Genk, des victoires contre Anderlecht, le Club de Bruges, le Standard, l'Antwerp et Saint-Trond.

Le Heysel en ligne de mire

De quoi se hisser dans le top 6 et en demi-finale de cette Coupe de Belgique. Une place dans le dernier carré, voilà qui n'était plus arrivé depuis 20 ans. Pour cette rencontre historique, Hans Cornelis a confirmé qu'il pouvait compter sur un effectif au complet. Il devrait donc aligner son équipe type des derniers matchs.

En face, l'Union est toujours privée de Mamadou Barry et Kevin Rodriguez, blessés. David Hubert retrouve toutefois Kamiel Van de Perre, qui était suspendu contre le Club de Bruges et qui devrait renvoyer Rob Schoofs sur le banc.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler





Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Patris - Ait El Hadj, Guilherme, David