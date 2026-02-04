Suis Charleroi - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 04/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (A)
Stade: Stade du Pays de Charleroi
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union
Photo: © photonews

Charleroi se prépare à accueillir l'Union Saint-Gilloise à l'occasion de la demi-finale de Coupe de Belgique. Un affrontement entre deux équipes en forme.

Les deux matchs entre Carolos et Unionistes en championnat avaient chacun une saveur particulière : le premier sonnait comme la toute première apparition de David Hubert sur le banc saint-gillois après le flirt avorté de Rik De Mil avec la direction bruxelloise. Lors du second, Hans Cornelis avait remplacé De Mil (finalement part à Gand), pour la première fois.

Charleroi avait alors contraint l'Union au partage, passant même à deux doigts de l'emporter dans le temps additionnel (but annulé par le VAR). Depuis, Cornelis a continué à impressionner : un partage contre Genk, des victoires contre Anderlecht, le Club de Bruges, le Standard, l'Antwerp et Saint-Trond.

Le Heysel en ligne de mire

De quoi se hisser dans le top 6 et en demi-finale de cette Coupe de Belgique. Une place dans le dernier carré, voilà qui n'était plus arrivé depuis 20 ans. Pour cette rencontre historique, Hans Cornelis a confirmé qu'il pouvait compter sur un effectif au complet. Il devrait donc aligner son équipe type des derniers matchs.

En face, l'Union est toujours privée de Mamadou Barry et Kevin Rodriguez, blessés. David Hubert retrouve toutefois Kamiel Van de Perre, qui était suspendu contre le Club de Bruges et qui devrait renvoyer Rob Schoofs sur le banc.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler 

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Patris - Ait El Hadj, Guilherme, David

Prono Charleroi - Union SG

Charleroi gagne
Partage
Union SG gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage Union SG Union SG gagne
33.33% 16.67% 50%
Les plus populaires
0-1
(2x)		 1-0
(1x)		 1-2
(1x)

Comparatif Charleroi - Union SG

face-à-face remportés

0
1
9
14/12 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
18/10 20:45 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

03/02 2

On ne change pas une équipe qui gagne, et le Sporting Charleroi est inarrêtable ces dernières semaines. Focus, donc, sur la continuité au Mambourg.

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

10:00

Le Sporting Charleroi veut continuer de rêver ce soir. Les Zèbres affrontent l'Union Saint-Gilloise en demi-finale de la Coupe de Belgique.

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20

Charleroi se prépare à accueillir l'Union Saint-Gilloise à l'occasion de la demi-finale de Coupe de Belgique. Un affrontement entre deux équipes en forme.

Coupe de Belgique

 Demi-finales (A)
Charleroi Charleroi 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 05/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved