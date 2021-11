Charleroi n'a pas existé au Parc Duden, l'Union plus que jamais leader

Il n'y avait qu'une équipe sur la pelouse ce samedi au Stade Marien.

Il y a l'air de rien une ambiance à la fois de fête et de retrouvailles, mais aussi de passage de témoin dans cet Union-Charleroi : si Felice Mazzù est passé par Genk entre temps et qu'Edward Still ne lui a pas succédé immédiatement sur le banc de Charleroi, l'ancien maître à jouer carolo n'a retrouvé le sourire qu'au Parc Duden et la fameuse "transition" nécessaire après son départ semble pleinement éclore désormais sous Still, après la parenthèse Belhocine.

L'Union plie le match dès la première période

Leader solide, l'Union entame ce match avec Damien Marcq face à ses anciennes couleurs, mais sans Anthony Moris, malade de dernière minute. Un coup dur, du moins si l'adversaire parvient devant le but - et pendant 45 minutes, Lazare Amani aurait encore pu prendre place entre les perches sans changer grand chose au score.

Dès la première minute, Undav frappe de peu à côté après un relais avec Vanzeir, et ce sera l'une des rares fois où l'USG manquera d'efficacité. Fulgurante en contre, l'Union bouche tous les angles de passe, étouffe le milieu carolo où Nielsen rayonne. Sa frappe (23e) alerte Koffi, mais c'est finalement de Marcq que vient la passe-clef vers la gauche : Teuma centre, l'inévitable Deniz Undav conclut (28e, 1-0).

Le public zébré a beau avoir donné de la voix (notamment pour saluer Mazzù), il se voit vite muet : Charleroi galère, Gholizadeh loupe sa reprise sur un centre de Kayembe (32e). Côté offensif droit, l'Union se promène avec un Bart Nieuwkoop intenable qui, superbement servi par Nielsen, conclut avec sang-froid dans le rectangle (35e, 2-0).

La messe semblera d'ores et déjà dite quand, à la 39e minute, Deniz Undav sera à la réception d'une tête de Burgess sur le poteau. L'arbitre attend la validation du VAR, et accorde le 3-0 : Charleroi est dans les cordes.

La réaction ne sera que légère au retour des vestiaires : Kayembe tente bien une frappe molle, mais sans succès. L'Union, de son côté, joue le contre, et presque avec succès quand Mitoma trouve le poteau après avoir été laissé bien trop libre sur son flanc (53e). Les minutes s'égrènent sans que Pirard doive s'employer ; il faut attendre la 77e et un centre dangereux de Tchatchoua pour que ce soit un peu chaud dans le rectangle bruxelllois. Ironiquement, c'est dans la foulée qu'un centre venu de la gauche force Joris Kayembe ... à faire 4-0 dans ses propres filets (78e). Il faut même, enfin (car le pauvre n'a pas eu grand chose à se reprocher), un grand Hervé Koffi pour empêcher la manita (82e) sur une percée de Van der Heyden.

On le savait après la victoire contre Eupen : ce ne serait pas la même histoire à l'Union et il faudrait être plus incisif côté Zèbres. De là à imaginer telle déroute, il y avait une sacrée marge. Et au Parc Duden, garder les pieds sur terre va commencer à devenir compliqué ...