Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Le Sporting Charleroi veut continuer de rêver ce soir. Les Zèbres affrontent l'Union Saint-Gilloise en demi-finale de la Coupe de Belgique.

Ne cherchez pas l'équipe en forme de ces derniers mois en Belgique : c'est indéniablement le Sporting Charleroi. Sous Hans Cornelis, les Zèbres n'ont pas encore perdu, et ce malgré un calendrier dantesque. Ce soir, ils reçoivent l'Union Saint-Gilloise en demi-finale de la Coupe.

Et au vu du bilan de Cornelis, qui a battu STVV, l'Antwerp, Bruges et le Standard ces dernières semaines et tenu le nul à Genk et contre l'Union, on se dit que Charleroi est peut-être bien favori ce soir. C'est en tout cas une opportunité unique pour Mehdi Bayat de se rapprocher de cette Coupe dont il rêve tant.

Mehdi Bayat

Avec de tels résultats, Cornelis a naturellement été confirmé dans ses fonctions après le départ de Rik De Mil. Mais Mehdi Bayat avait été très clair avec lui, dès le départ, comme il l'a dévoilé dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Quand Rik De Mil est parti à La Gantoise, j'ai dit à Hans : "Tu as trois matchs - l'Union, Genk et Anderlecht. Si tu t'en sors bien, il se peut que je ne doive pas chercher d'autre entraîneur", raconte Bayat. Le bilan de Cornelis, un 5/9 avec une belle victoire à Anderlecht, a été suffisant.

"Quand j'ai dit au groupe qu'il restait, tout le monde a applaudi et était heureux pour lui. Pour moi, c'est un signe. Ensuite, lors du stage en Turquie, il a créé un groupe soudé. Tout le monde a pris confiance. Il comprend parfaitement les choses", conclut Mehdi Bayat.