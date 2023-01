Les ex de Mazzù ne lui réussissent pas : l'Union aussi s'impose au Mambourg

L'Union Saint-Gilloise a pris Charleroi à la gorge et fait la différence en première période. Au retour des vestiaires, il n'y a rien eu à voir.

Après avoir déjà retrouvé Anderlecht pour son premier match, Felice Mazzù vit de nouvelles retrouvailles dans "son" Mambourg, face à une Union qui paraît encore plus forte que la saison passée. Et ce malgré le départ annoncé de Dante Vanzeir, déjà absent ce samedi pour peaufiner son passage aux USA. Très bonne nouvelle cependant à Charleroi avec un grand retour, pas dans le noyau : celui des Ultras, pas rancuniers car aucun tifo ne sera adressé à Mehdi Bayat cette fois.

Très vite, cependant, il faudra se rendre à l'évidence : public ou pas, il y a une classe d'écart entre les deux équipes. L'USG prend vite le dessus mais Hervé Koffi est attentif sur une belle frappe de Lapoussin après un corner (4e). La première alerte pour Moris, qui fête sa 100e cap, est un centre de Joris Kayembe qui passe devant tout le monde (14e), mais le portier unioniste ne devra rien faire durant ces 45 minutes. Daan Heymans, toutefois, fait frissonner l'Union d'une frappe trop haute (17e).

Il n'y en aura ensuite plus que pour l'Union. Loïc Lapoussin en fait voir de toutes les couleurs à un Nkuba largué, et les espaces se créent chez un Charleroi aux abois ; Senne Lynen trouve Gustaf Nilsson qui ponctue son contrôle trop long d'une frappe sensationnelle (25e, 0-1). Yorbe Vertessen est prévenu : il faudra aller la chercher, cette place en attaque. Sans deux interventions miraculeuses de Damien Marcq, devant Boniface (31e) et Nilsson (37e, après un nouveau travail de génie de Lapoussin), Charleroi aurait été K.O. à la pause.

Comme il était permis de s'y attendre, Felice Mazzù fait deux changements à la pause, sortant le malheureux Nkuba et un Daan Heymans peu en réussite. Jackson Tchatchoua amène de l'impact, et trouve l'autre entrant Amirhossein Hosseinzadeh au point de penalty...mais l'Iranien envoie la frappe loin au-dessus (53e). Isaac Mbenza, ensuite, rate totalement un envoi avant de forcer Moris à un premier arrêt assez simple (55e). Charleroi est bien mieux dans son match, mais l'Union reprend la maîtrise technique d'un match plutôt pauvre en temps forts.

Les vingt dernières minutes se passeront ainsi dans la monotonie la plus totale et sous un froid de canard. Charleroi ne trouve pas la solution offensive, pas aidé par un Youssouph Badji fantômatique qui sort en fin de match alors qu'on a oublié sa présence depuis le retour des vestiaires. Sans surprise, à sa sortie, un tout grand Damien Marcq est salué par les supporters - il aura été le meilleur Zèbre ce soir. L'Union Saint-Gilloise, elle, retiendra sa première période de haut vol, car la seconde aura été insipide. Mais ces trois points étaient nécessaires alors que Genk jouera Seraing et Eupen en quelque jours...