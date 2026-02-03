Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

On ne change pas une équipe qui gagne, et le Sporting Charleroi est inarrêtable ces dernières semaines. Focus, donc, sur la continuité au Mambourg.

Les clubs de Jupiler Pro League ont vécu un mercato plutôt mouvementé cet hiver, notamment en bas de classement. Ainsi, Zulte Waregem a annoncé 5 arrivées pour 4 départs (dont celui de Tochukwu Nnadi, pas des moindres) ; la RAAL a accueilli 4 journées et en a laissé partir 6, tous en manque de temps de jeu ; le Cercle de Bruges a une balance de 4 départs et 4 arrivées.

Le club le plus actif cet hiver a été le KVC Westerlo, où on peut parler de vraie refonte du noyau : sept arrivées au Kuipje, contre six départs. Issame Charaï aura du pain sur la planche pour faire connaissance avec tous ses nouveaux joueurs d'ici au prochain match, vendredi contre Saint-Trond.

Hans Cornelis et Charleroi dans la continuité

Et si plusieurs clubs du top 6 ont été assez actifs (Anderlecht et ses six départs, trois départs et trois arrivées à STVV et à l'Union), il en est un qui a vécu un hiver très calme : le Sporting Charleroi. Alors que les Zèbres ont la mauvaise habitude de se faire voler leurs meilleurs joueurs à chaque mercato, les cadres tels que Parfait Guiagon et Etienne Camara sont restés.

Conséquence : aucune arrivée du côté du Mambourg, là où certains auraient probablement espéré voir arriver un n°9 un peu plus "tueur" qu'Aurélien Scheidler. Sur le long terme, il semble que Nikola Stulic n'a toujours pas été remplacé, même si Hans Cornelis s'en sort très bien sans ça.



Côté départs, c'est seulement le n°9 des Zébra Elites, Alexander Stanic, qui est parti pour le Lierse, tandis que Raymond Asante, présent dans le noyau A mais très peu utilisé, s'en est allé aussi, prêté au Patro Eisden. On ne change pas une équipe qui gagne.