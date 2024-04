Le RFC Liège ne fait qu'une bouchée du Jong Genk mais loupe de justesse le tour final de Challenger Pro League

Liège aura été dans le tour final de cette Challenger Pro League jusqu'à la 84e minute, et ce but du Patro Eisden au Beerschot. A Rocourt, les Sang & Marine n'ont fait qu'une bouchée des U23 de Genk, mais terminent septièmes du championnat.

La mission était claire, unique pour le RFC Liège. S'imposer contre le Jong Genk, puis seulement regarder le résultat des concurrents, afin de savoir si oui ou non, les Sang & Marine participeront au tour final de cette Challenger Pro League. Et ça, les joueurs de Gaëtan Englebert l'ont bien compris.

Et voilà la feuille de match de RFC Liège - Jong Genk 🔥 pic.twitter.com/kyVLAodhHf — Loïc Woos (@LoicWoos) April 19, 2024

D'emblée, Liège va chercher sa victoire contre le Jong Genk

Il faut moins de dix minutes pour avoir la première vraie occasion, liégeoise naturellement. Le coup-franc du capitaine d'Ostilio est bien donné vers Bustin, qui reprend du bout du pied et trompe déjà Pieklak. Le numéro 4 est cependant signalé en position de hors-jeu (8e).

L'échéance n'est retardée que de quelques instants. Akpan accroche Nyssen dans la surface, penalty indiscutable. Le Liégeois se fait justice tout seul, et ouvre la marque pour les locaux (1-0, 14e).

La décision est déjà proche de tomber. Liège insiste, avec Bruggeman et encore un excellent Nyssen, mais le break attendra la demi-heure. Nyssen est encore dans le coup, avec un bon centre de la droite. Merlen gagne son duel de la tête dans le rectangle et remise pour Arslan, qui oblige Pieklak à se retourner une deuxième fois (2-0, 32e). Liège aura encore l'occasion de mettre le troisième avant la pause, mais rentrera aux vestiaires avec une avance de deux buts largement méritée, tant les Limbourgeois n'ont jamais apporté le danger devant la cage de Debaty.

Here. We. Go. 🔥



Liège au tour final? 🔴🔵 pic.twitter.com/nwUmRdetzH — Loïc Woos (@LoicWoos) April 19, 2024

Le RFC Liège s'impose, mais loupe le tour final pour deux points

Et le début de la seconde période ne fera que confirmer les impressions : Liège va battre le Jong Genk et verra son avenir dépendre des autres résultats. Kenan Haroun reçoit rapidement une deuxième carte jaune et laisse ses partenaires terminer en infériorité numérique (52e).

Jonathan d'Ostilio nous l'avait confié, ce jeudi en conférence de presse. Le capitaine, présent au club depuis 2016, voulait inscrire son premier but de la saison lors de ce dernier match, et ainsi devenir le quinzième buteur différent du RFC Liège, qui n'a utilisé que 21 joueurs de champ. Peu après l'heure de jeu, il profite d'un corner mal dégagé pour envoyer le ballon droit dans les cages de Pieklak. Liège enfonce le clou, d'Ostilio, qui avait eu quelques occasions dans les minutes précédentes, est aux anges (3-0, 66e).

Liège déroule et en fait voir de toutes les couleurs au Jong Genk. Nyssen récupère un ballon à l'entrée de la surface et frappe, le ballon est légèrement dévié et lobe Pieklak, complètement surpris (4-0, 77e). Dans la foulée, Mouchamps, tout juste monté au jeu, se présente en face à face et met le cinquième (5-0, 79e).

Malheureusement pour les Sang & Marine, le Patro Eisden a inscrit le but de la victoire au Beerschot à la 84e minute. Le Matricule 4 ne jouera pas le tour final de Challenger Pro League, mais peut etre grandement fier de sa saison.