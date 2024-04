Un joueur phare du RFC Liège plaît beaucoup en D1A... mais aussi à l'étranger !

Auteur d'un doublé à Rocourt, ce vendredi, Benoit Nyssen a peut-être joué son dernier match sous les couleurs du RFC Liège. Le "défenseur buteur" du Matricule 4 plaît beaucoup en D1A... mais pas seulement.

C'est bien simple. Benoit Nyssen est le joueur de champ qui reçu le plus de temps de jeu, cette saison au RFC Liège. 2.610 minutes sur 2700, soit 97% du total possible, le joueur de 26 ans n'a manqué que la réception de Zulte-Waregem fin janvier, pour cause de suspension. Autre statistique étonnante, Gaëtan Englebert ne l'a jamais fait quitter le jeu. Benoit Nyssen a joué 29 matchs : 29 fois 90 minutes.

Un profil d'arrière droit à la régularité épatante, d'autant que le joueur passé par les centres de formation du Standard et de Genk s'est aussi révélé décisif sur le plan offensif. Six buts (dont un doublé contre le Jong Genk pour ponctuer sa superbe saison) et cinq passes décisives : Benoit Nyssen est le meilleur buteur ayant terminé la saison au RFC Liège, puisque seul Adriano Bertaccini, parti en janvier à Saint-Trond, le devance.

Cette saison, c'est surtout par la diversité des buteurs que le Matricule 4 a brillé : 15 sur 21 joueurs de champ, sachant que les jeunes Tom Panepinto et Émilien Massart cumulent 14 minutes de jeu. C'est d'ailleurs le capitaine, Jonathan d'Ostilio, qui a bouclé la boucle en inscrivant son premier but de la saison vendredi.

Benoit Nyssen suivi en Jupiler Pro League, mais aussi en D2 allemande

Vous vous en doutez, le profil de Benoit Nyssen intéresse donc. Un profil bon marché (estimé à 300.000€ sur Transfermarkt, mais pour lequel le RFC Liège pourrait un petit peu faire monter les enchères), particulièrement fiable et décisif, plusieurs clubs de Jupiler Pro League n'en demanderaient presque pas tant.

Il n'est donc pas surprenant qu'il nous revienne, de diverses sources concordantes, que Benoit Nyssen est particulièrement suivi par plusieurs clubs de Jupiler Pro League. Difficile encore d'identifier clairement quel club compte réellement se positionner et faire une offre, mais dans la colonne de droite, son nom revient un petit peu partout.

En D2 allemande, son profil est également apprécié. Benoit Nyssen a déjà joué en première division, mais c'était au Luxembourg. À 26 ans, pourrait-il connaître sa première dans l'élite belge ?

Reno Wilmots est aussi sur les radars

Benoit Nyssen n'est pas seul. Le RFC Liège vient de réaliser une grosse première saison, ses joueurs sont donc logiquement convoités. D'autant que celui-ci, Reno Wilmots, dispose d'une clause libératoire particulièrement basse, compte tenu de son rendement. Il nous revient qu'elle serait de l'ordre de 100.000€.

Dès lors, le médian défensif de 27 ans, estimé à 350.000€ sur Transfermarkt, intéresse aussi. En Challenger Pro League majoritairement, nous dit-on, mais aussi un club de Jupiler Pro League. Gaëtan Englebert nous expliquait ce vendredi que la direction Sang & Marine avait prévu d'accroitre légèrement le plus petit effectif professionnel en Belgique, mais il faudra peut-être, aussi, combler les départs estivaux.