Enorme déception pour le RFC Liège : "On voulait cette cerise sur le gâteau..."

Le RFC Liège n'ira pas en Promotion Play-offs. Malgré leur large victoire face au Jong Genk (5-0), les Liégeois terminent à la 7e place du classement de Challenger Pro League.

Le RFC Liège avait la possibilité de s'offrir une fin de saison en fanfare. Il fallait gagner face aux U23 de Genk, et espérer dans le même temps un faux-pas du Patro Eisden face au Beerschot.

Mission accomplie face aux Limbourgeois, mais c'est le Patro qui ira en Play-offs, après sa victoire 0-1 face aux Rats. La rencontre s'est terminée avec seulement une minute d'arrêt de jeu, ce qui fait déjà beaucoup couler beaucoup d'encre.

RFC Liège : la déception de Kevin Debaty

A notre micro, le Liégeois Kevin Debaty a fait part de sa "déception". "On avait une chance sur trois d’avoir un résultat en notre faveur et ce n’est pas le cas. On peut être très fiers de nous, on a fait le travail sur le terrain."

Le gardien des Sang et Marine préfère souligner la belle saison réalisée pour le retour du club en Challenger Pro League. "On a raté le top 6 dans certains matchs, sur l’ensemble de la saison. Si on nous avait dit au début de saison qu’on jouerait jusqu’à la dernière journée pour le tour final, personne ne l’aurait cru. On est à la position qu’on doit être, on a fait un super championnat et l’équipe a bien répondu aux attentes."

"On voulait se maintenir et depuis la sixième journée, on n’a plus bougé de la colonne de gauche. On voulait cette cerise sur le gâteau, mais je suis très fier de faire partie de ce club, qui a le plus petit budget, le plus petit noyau et le moins de joueurs d’expérience du championnat."

Focus désormais sur la saison prochaine, avec des ambitions certaines. "Sur l’ensemble de la saison et au vu du jeu proposé, on aurait mérité cette qualification. Il faut oublier cette déception, profiter de cette trêve et de cette fin de saison pour recharger les batteries et se fixer de nouveaux objectifs. Et je pense qu’ils doivent rester les mêmes, aller le plus haut possible. Et avec ce noyau et nos qualités, on peut aller chercher le tour final la saison prochaine."