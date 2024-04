Jonathan d'Ostilio, de la D2 ACFF à capitaine d'une équipe au tour final de D1B avec le RFC Liège ? "Ce club le mérite"

Jonathan d'Ostilio est arrivé au RFC Liège en 2016, et a connu le club en D2 ACFF. Pour lui, se battre dans le monde professionnel avec les Sang & Marine est encore plus spécial.

C'est naturellement le capitaine du RFC Liège, Jonathan d'Ostilio, qui s'est présenté en conférence de presse en marge de la dernière journée de la phase classique de Challenger Pro League, lors de laquelle le Matricule 4 recevra le Jong Genk pour une place au tour final.

"Le groupe se sent bien. Tout le monde est concerné par ce dernier match, avec l'envie de bien finir et de ne pas gâcher ce qu'on a fait cette saison. Ce n'était pas l'objectif clairement affirmé par le club, mais l'envie générale est désormais d'aller chercher ce tour final et, au minimum, deux beaux matchs supplémentaires. Ce serait la cerise sur le gâteau."

Si on ne fait pas le travail sur notre terrain, s'intéresser aux concurrents ne servira à rien"

Comme l'a rappelé Gaëtan Englebert quelques minutes auparavant, le RFC Liège ne devra pas trop réfléchir à la situation du classement et à l'enjeu ce vendredi soir. Les Liégeois sont septièmes et n'ont pas leur sort entre leurs mains, inutile donc de rester branché sur le téléphone pour suivre les résultats. Il faudra d'abord gagner à Rocourt, avant de s'intéresser aux concurrents.

"On ne doit pas cogiter, il faut absolument chercher cette victoire, sans se concentrer sur les autres matchs. Si on ne fait pas le travail sur notre terrain, ça ne servira à rien. D'abord la victoire, puis on ira voir les résultats."

Jonathan d'Ostilio, de la D2 ACFF au tour final de D1B avec le RFC Liège ?

Arrivé rue de la Tonne en 2016, Jonathan d'Ostilio a tout connu au RFC Liège. Pour lui, revoir le Matricule 4 se battre dans le monde professionnel a quelque chose d'encore un petit peu plus spécial.

"C'est magnifique d'avoir connu ce club à la limite du football provincial et de toucher au monde professionnel, mais c'est mérité pour un club comme ça qui a connu d'énormes galères, mais qui a su se relever petit à petit, sans brûler les étapes. Quand on voit ce qu'on arrive à réaliser avec le plus petit budget de la série, c'est magnifique."

Et le capitaine est évidemment indéboulonnable dans la défense liégeoise. Sur 29 rencontres de championnat, il compte 28 titularisations (il était suspendu à Seraing) et n'a été remplacé que... trois fois, pour un total de 15 minutes manquées. Jonathan d'Ostilio compte 96% de temps de jeu, il est le joueur le plus utilisé après Kévin Debaty et Benoit Nyssen, tout aussi primordial que lui dans l'arrière-garde.

"C'est d'autant plus magnifique d'avoir pu participer pleinement au presque succès de cette saison, en attendant le dernier match. Comme je l'ai dit, j'ai connu la D2 amateurs avec Liège et je participe activement en D1B avec le groupe. C'est certain que ça fait plaisir."

Il ne lui manque qu'une petite chose...

Mais cette saison, ce qu'il manque au joueur de 30 ans, c'est un petit but. Le RFC Liège a utilisé 21 joueurs de champ (le plus faible total du monde professionnel), et 14 ont trouvé le chemin des filets. Parmi eux, on ne retrouve pas Jonathan d'Ostilio.

"On a dû se réorganiser après le départ de Bertaccini. Il y a davantage de buteurs, mais c'est aussi un avantage pour nous. Ça montre que le danger peut venir de partout, et pas seulement d'un seul joueur. Et moi le quinzième ? Je l'attends depuis le début de saisons, mais parfois, ça ne veut pas. Pourquoi pas le but de la victoire demain, ce serait magnifique." Le rendez-vous est pris !